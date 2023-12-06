【暴動傷人】6男涉「私了」咬甩趙家賢耳無業漢　3人認暴動傷人候判陳真料下午作供

▲ 被告鍾志宏否認控罪受審。（陳曉欣攝）

2019年11月3日有反修例示威者在太古城中心商場集結，無業漢陳真在太古城中心外持刀傷人，並咬甩嘗試制止他的時任東區區議員趙家賢的左耳。6名男子其後涉「私了」陳真，其中3男今（6日）於區域法院承認暴動及蓄意傷人罪，押後至12月22日求情。承認案情指，3男對陳真拳打腳踢，並用伸縮棍毆頭，陳頭部須縫針留院7日。另外不認罪的3男同日開審，控方稱料下午傳召陳真作供。

▲ 被告徐俊傑否認控罪受審。（陳曉欣攝）

6名被告依次是張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）、高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），同被1項暴動罪及1項蓄意傷人罪。張另被控阻差辦公罪，容另被控管有攻擊性武器罪。

張、容及鄭今承認暴動罪及蓄意傷人罪，張的阻差罪獲存檔，容承認管有攻擊性武器罪；其餘3男不認罪受審。

案情指，當日下午5時許有示威者在太古城中心中庭響應參加「人鏈日」活動，手牽手組成人鏈，高呼反政府和「光時」口號，有商鋪落閘。警方約1小時後到場，示威者未有散去，繼續辱罵警方，又包圍質問商場保安為何讓警察進場。

及至7時半在太古城中心西出口，操普通話的事主陳真與一對男女口角並施襲，時任東區區議員趙家賢嘗試制止陳，但被陳咬甩部分耳朵。

陳及趙隨後被分隔，約7時35分一批人上前包圍陳，躺在地上的陳被人拳打腳踢。片段拍攝到被告容志強踩陳的右腿，踢其下身，又用伸縮棍毆陳的頭數下，被告張潤鋒用手打陳，被告鄭朗穎則對陳拳打腳踢。

控方續指，當陳已嚴重受傷 ，全身染血，氣喘如牛，背靠着牆 ，被眾人團團包圍時，鄭將垃圾桶和交通圓錐筒擲向陳的方向。3名被告及後被捕，在警誡下保持緘默 。

陳當晚被送院急救，曾嘔吐及抽搐。醫療報告顯示，陳的頭皮及枕部各有4-5厘米裂傷需要縫針，其眼眶周腫脹，另右胸肋骨骨折等，需留院7日。

針對高縫、徐俊傑及鍾志宏的開案陳詞指，高被拍得腳踢陳真，用手屈曲陳的雙腳和壓住他。徐被拍得身處商場中庭及西出口，在陳倒地時跳起踩陳。鍾被拍得用縮骨遮打陳逾10下。

控方指，辯方擬爭議3名被告的行為是否構成參與暴動和蓄意傷人，鍾另會爭議身分。控方指，案例指出控方毋需證明被告做出太多行為，即使被告只是穿着相同的衣着配件、作出相同的行為或字句等，已足夠舉證，請法庭以暴動現場的環境、3人案發時的言行舉止、地點及過程和現場其他參與暴動人土的衣着裝備等，裁定3人有罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣