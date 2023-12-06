  • 22°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 15:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【認知障礙】浸大芝加哥大學研阿茲海默症新藥　助恢復25%認知及運動能力

社會 13:25 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

浸大領導研究開發創新方式，治療阿茲海默症。（曾耀輝攝）

浸大研究團隊與美國芝加哥大學合作研發出一種創新藥物傳送方式，透過在經改造的「外泌體」，加載從中草藥鈎藤提取的生物活性化合物「柯諾辛鹼-B」，製作阿茲海默症新藥「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」，並經注射遞送到阿茲海默小鼠大腦，有助恢復認知和運動能力。

阿茲海默症是最常見的認知障礙症，患者大腦積聚澱粉樣蛋白等，導致認知功能下降，惟目前無根治方法。浸大中醫藥團隊跟美國芝加哥大學團隊，約5年前起合作把由海馬神經元產生、以澱粉樣蛋白前體為標靶的外泌體，改做為「Fe65-外泌體」，再加載柯諾辛鹼-B，製成阿茲海默症新藥「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」。

浸大中醫藥學院副院長（教與學）李敏解釋，柯諾辛鹼-B能有效治療阿茲海默症，惟血腦屏障會影響其吸收。研究團隊分析阿茲海默小鼠大腦和血漿樣本後發現，「Fe65-外泌體」能穿過血腦屏障，被神經元大量攝取，且不會產生毒性，有助將柯諾辛鹼-B遞送至大腦；「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」則不旦能穿過血腦屏障，更能向阿茲海默小鼠大腦輸送更高濃度的柯諾辛鹼-B。

她續指，由於「Fe65-外泌體」能有效遞送柯諾辛鹼-B，「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」能加強誘發神經元細胞的BECN1依賴性自噬，可減少阿茲海默小鼠大腦中積聚的澱粉樣蛋白達3成。

為阿茲海默症小鼠模型進行空曠場地測試、莫里斯水迷宮測試等後更發現，注射「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」小鼠的認知和活動能力顯著恢復25%，空間學習能力和記憶力亦明顯改善。

李敏表示，「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」將透過肌肉注射，當中的「Fe65-外泌體」和柯諾辛鹼-B均由人工合成，團隊已申請專利，下一步會探討研發口服藥及無痛注射方法，希望在3年內完成臨床試驗前期工作，並用7至10年展開臨床試驗，造福所有阿茲海默症患者和高風險人士。

研究結果已於國際學術期刊 《Nature-Signal Transduction and Targeted Therapy》刊登。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【輔助醫療】政府建議修訂輔助醫療業條例　一年內曾獲醫生診斷可免轉介接受物理治療
23:00 2023/12/05
【輔助醫療】政府建議修訂輔助醫療業條例　一年內曾獲醫生診斷可免轉介接受物理治療
【美容事故】病人於家樂坊美容中心注射膠原蛋白後不適　化驗顯示有膿腫分枝桿菌
21:37 2023/12/05
【美容事故】病人於家樂坊美容中心注射膠原蛋白後不適　化驗顯示有膿腫分枝桿菌
【學童自殺】今年最新錄31宗較去年飆逾兩成　港府料跟疫後復常有關
今日 13:05
【學童自殺】今年最新錄31宗較去年飆逾兩成　港府料跟疫後復常有關

你可能感興趣

【輔助醫療】政府建議修訂輔助醫療業條例　一年內曾獲醫生診斷可免轉介接受物理治療
23:00 2023/12/05
【輔助醫療】政府建議修訂輔助醫療業條例　一年內曾獲醫生診斷可免轉介接受物理治療
【美容事故】病人於家樂坊美容中心注射膠原蛋白後不適　化驗顯示有膿腫分枝桿菌
21:37 2023/12/05
【美容事故】病人於家樂坊美容中心注射膠原蛋白後不適　化驗顯示有膿腫分枝桿菌
【學童自殺】今年最新錄31宗較去年飆逾兩成　港府料跟疫後復常有關
今日 13:05
【學童自殺】今年最新錄31宗較去年飆逾兩成　港府料跟疫後復常有關
認知障礙症 治療 大學 中醫 芝加哥 專利 認知障礙 運動 美國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡