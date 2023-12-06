【認知障礙】浸大芝加哥大學研阿茲海默症新藥　助恢復25%認知及運動能力

▲ 浸大領導研究開發創新方式，治療阿茲海默症。（曾耀輝攝）

浸大研究團隊與美國芝加哥大學合作研發出一種創新藥物傳送方式，透過在經改造的「外泌體」，加載從中草藥鈎藤提取的生物活性化合物「柯諾辛鹼-B」，製作阿茲海默症新藥「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」，並經注射遞送到阿茲海默小鼠大腦，有助恢復認知和運動能力。

阿茲海默症是最常見的認知障礙症，患者大腦積聚澱粉樣蛋白等，導致認知功能下降，惟目前無根治方法。浸大中醫藥團隊跟美國芝加哥大學團隊，約5年前起合作把由海馬神經元產生、以澱粉樣蛋白前體為標靶的外泌體，改做為「Fe65-外泌體」，再加載柯諾辛鹼-B，製成阿茲海默症新藥「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」。

浸大中醫藥學院副院長（教與學）李敏解釋，柯諾辛鹼-B能有效治療阿茲海默症，惟血腦屏障會影響其吸收。研究團隊分析阿茲海默小鼠大腦和血漿樣本後發現，「Fe65-外泌體」能穿過血腦屏障，被神經元大量攝取，且不會產生毒性，有助將柯諾辛鹼-B遞送至大腦；「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」則不旦能穿過血腦屏障，更能向阿茲海默小鼠大腦輸送更高濃度的柯諾辛鹼-B。

她續指，由於「Fe65-外泌體」能有效遞送柯諾辛鹼-B，「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」能加強誘發神經元細胞的BECN1依賴性自噬，可減少阿茲海默小鼠大腦中積聚的澱粉樣蛋白達3成。

為阿茲海默症小鼠模型進行空曠場地測試、莫里斯水迷宮測試等後更發現，注射「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」小鼠的認知和活動能力顯著恢復25%，空間學習能力和記憶力亦明顯改善。

李敏表示，「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」將透過肌肉注射，當中的「Fe65-外泌體」和柯諾辛鹼-B均由人工合成，團隊已申請專利，下一步會探討研發口服藥及無痛注射方法，希望在3年內完成臨床試驗前期工作，並用7至10年展開臨床試驗，造福所有阿茲海默症患者和高風險人士。

研究結果已於國際學術期刊 《Nature-Signal Transduction and Targeted Therapy》刊登。

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記者：梁薾心