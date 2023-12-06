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新聞女王丨鄺潔楹演Me Too受害者嘆難度高　Judy偷睇佘詩曼劇本有驚人發現【多圖】

娛樂 16:47 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

鄺潔楹在劇中挑戰Me Too受害者角色。

TVB台慶劇《新聞女王》播出以來好評如潮，每晚必定有高潮位，而且話題十足。前晚（12月4日）出場的鄺潔楹（Judy），其飾演的化妝師Debbie昨晚有異動！

帶點神經質的Debbie，於性騷擾風波爆發後為曉薇（何依婷飾）化妝時聽到閒言閒語，曉薇出手反擊並獲得Debbie信任，其間Debbie古怪地說了一句：「如果個女仔知道有人肯幫佢出頭，佢一定冇咁難過。」

Debbie說時不但臉部肌肉抽搐、眼神古怪，說畢還突然落淚，被觸動神經的曉薇即衝入佐治（馬國明飾）房查問Debbie是否受害人…

新聞女王丨揭佐治家妍分手原因　李施嬅被雨淋5個鐘： 觀眾會感受到嗰種傷痛

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新聞女王丨鄺潔楹演出有突破　曉薇佐治地下情被Man姐發現

新聞女王丨偷睇阿佘劇本

談到相關場口，Judy受訪時笑言遭不少《新聞女王》劇迷朋友追問其角色虛實，並斷言Debbie是Man姐（佘詩曼飾）派來卧底，令Judy哭笑不得。

雖然Judy最終不肯透露是否「Man姐」人，但她指稍後會與阿佘有單對單對手戲：「係今年一份好大嘅禮物，因為首先從來冇奢望過會同到阿佘同場、仲要演對手戲！以前都聽人講話阿佘好玩得、好好人，而佢真係咯！我淨係接觸咗佢一、兩日，都feel到佢一啲架子都冇。我有偷偷地睇佢劇本會寫啲乜，我想知咁有經驗嘅前輩功課會做成點。我見到佢劇本嗰度有大堆對白、大概半頁紙，佢會自己重新喺空白位置寫一次啲對白，我相信以佢嘅經驗佢唔使咁做都得，佢對佢自己嘅功課嗰種認真，我真係好佩服。」

Judy自爆偷睇阿佘劇本，大讚對方做功課認真。

新聞女王丨「唔想太有表演痕跡」

談到難得飾演內向又神經質角色，Judy坦言只是客串性質，但難度十分中卻佔八分：「初初佳導搵我時，我都擔心自己演唔到，我過往都係做開活潑同埋牙尖嘴利角色，今次第一次要演隱藏版神經質。我做功課時有留意到神經質嘅除咗面部肌肉偶爾會抖動，通常都唔係好敢直視人、會好迴避，但有時又想演但又唔想太有表演痕跡就好難。」

昨晚Judy說對白時，臉部肌肉果然有輕微抖動，足證做足細節位。Judy又透露造型除了刻意亂髮以符合化妝師身份，還主力淡妝上陣，之後有場戲更會因劇情需要素顏兼化淡唇色演出：「因為場戲想呈現我好虛弱嘅狀態，所以就用遮瑕膏遮咗我原本嘅唇色，基本上冇搽粉底，眼圈都冇乜點遮。其實嗰排我冇瞓得特別多，所以啲眼圈係真嘅。」

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新聞女王丨棄當業務分析師入行

現年31歲的鄺潔楹（Judy）父母經營傢俬生意，但她未有倚靠父蔭，靠自己努力入行當演員。

Judy早於中學階段已到美國留學，直到2014年於西雅圖大學經濟學畢業後回流返港。回港後曾任職業務分析師，其勇於嘗試新事物的個性，先加入演藝公司JamCast擔任模特兒一年。

2016年，Judy加入TVB成為旗下藝員，初期主要擔任TVB娛樂新聞台主播。翌年，拍攝人氣旅遊節目《3日2夜》成功彈起，不久更獲安排主持《學是學非》，更憑處境劇《愛·回家之開心速遞》內Venus一角成功入屋。

近年參與不少劇集拍攝，包括《七公主》、《新四十二章》、《一舞傾城》、《羅密歐與祝英台》等，現時成為大台重用的上位小花。

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【我要做業主2】鄺潔楹跟家人2千呎豪宅曝光　Judy贏在起跑線斥900萬首置上車

2千呎獨立屋曝光

Judy現實中是家境富裕的「富二代」，居住大埔淺月灣2千呎獨立屋，疫情期間曾拍片分享家居日常，令豪宅內部環境曝光。廚房空間極大，除了有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，還擺放一部大電視，似足外國式廚房；而客廳的梳化大到可以讓Judy翻筋斗。

此外，Judy與胞兄早以900萬購入跑馬地舊樓，上車成為業主，據知至今市值已過千萬。

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新聞女王丨哈比女強人

別看Judy細細粒，但內藏一顆女強人的事業心，擁有餅店、服裝以及健身室三瓣生意，涉獵範疇極廣。

Judy曾接受TOPick專訪，直言「時間是擠出來」，寧願睡少一點去做喜歡的事，繼而苦笑：「賺錢真的很難！家人經營生意，他們從生意角度認為餅店生意頂盡賺5位數，是一盤蝕錢生意。可能我們這一代的年輕人不是追求金錢，而是享受當中的過程，還有優越感來自別人對你作品的認同。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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