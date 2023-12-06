馬友旅遊部丨Marco與Sica成「熒幕CP」感尷尬　何洛瑤認現時單身談擇偶條件

▲ 「熒幕CP」Marco與Sica在《馬友旅遊部》大談愛情觀。

ViuTV旅遊節目《馬友旅遊部》於今個星期播出最後一個單元《無添加假期》，6名「馬友」包括岑珈其、許寶恆（Alice）、楊安妮（WinWin）、何洛瑤（Sica），以及P1X3L成員歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）於輕井澤開展5日的合宿生活，共同入住森林中的獨立屋，透過朝夕相處而建立關係。

今晚（12月6日）播出的《馬友旅遊部》，節目組為讓觀眾更了解「螢幕CP」Marco與Sica的日常相處和互動，特意替二人安排獨處時間，於餐廳一邊聊天一邊享用和洋甜品。

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▲ 《馬友旅遊部》節目組為Marco與Sica安排獨處時間。

Sica感尷尬

其中，Sica分享Marco曾是她的偶像，當初因收看Marco有份主持的ViuTV節目《大海男兒》而成為Marco的粉絲。

Sica更透露，當初對自己和偶像成「熒幕CP」感到尷尬，Sica分享最令她尷尬的顧慮：「因為我好驚麻煩到你(指Marco) ，我主觀地覺得會麻煩到你，之後自己會成日亂諗野，你(指Marco)會唔會唔鐘意我呢?」 Marco就此表示感激，同時認為Sica很懂為人著想，建議Sica有時可以「自私」一點，應多為自己著想。

▲ 「熒幕CP」Marco與Sica大談愛情觀。

分享擇偶條件

至於Marco，當初對於「熒幕CP」感受，他透露：「其實我都有少少尷尬，有少少唔知點處理，所以一直以來我都做自己。」

此外，他問及Sica現在是否單身，她亦大方承認目前單身，二人均認同暫時想「工作行先」，更互相分享擇偶條件。

同時，Marco更大談：「如果硬係要講我鐘意咩特質的話，我會想揀聰明，但我覺得你(指Sica)都係一個聰明女。」Sica回應：「我鐘意心地善良嘅人。」