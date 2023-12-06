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英語水平︱接近5成DSE考生不達Level3成績 補習導師：英文失去信心是大問題

升學教育 16:27 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

Charlene 坦言補習並非靈丹妙藥，但它可以針對性幫助不同程度的學生。

根據2023最新文憑試成績統計概覽，有接近5成考生（48.2%）*不達Level3 成績，意味與大學無緣。而學博教育於去年亦有收集相關數據，有接近68%同學認為取得Level 3十分困難，而當中有超過56%同學認為Paper 3是四卷最難之一，其次則是Reading卷。

Charlene認為不同學生有不同的問題，但大致可分為兩類。第一類是學生的底子不差，但不懂考試答題技巧，導致考試成績沒有進步，反而每況愈下，學生對英文失去信心，最後形成惡性循環。第二類是學生基礎不好，學校為兼顧整體學生學習進度，通常無法照顧這些基礎較差學生，導致這些學生在學校追不上進度，更遑論從基礎改善。

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Charlene 坦言補習並非靈丹妙藥，但它可以針對性幫助不同程度的學生。她指出第一類學生是最容易進步，原因是只要補習時教授四卷的考試技巧，勤加練習即可以有明顯進步，因此Charlene 在課堂設計上，主要教授四卷考試技巧，配合隔週測驗、及無限次數地幫學生改文及每月定期操卷活動，現時超過九成學生已經有顯著進步。

英文差不是問題，但對英文失去信心就是一個大問題。

而第二類學生，Charlene 亦有一套神奇方法幫助他們，她認為底子差源於對英文不理解，從而產生恐懼及抗拒，所以Charlene 會才課堂上給予學生許多肯定及信心，消除他們的恐懼，運用簡單、易明、貼地的教學方法，令他們喜歡上Charlene的課堂，因而對英文重拾信心。有不少同學稱讚Charlene能明白他們不懂的地方，所以能更有效地學習英文。

Charlene 的教學理念是「亦師亦友」，偶爾也會買零食及飲料送給學生，與學生一起自拍放上社交平台，而學生也周不時與Charlene 分享學校心事，成為學生的「朋友」。

現時Charlene 只教補底班，將所有精力放在合格邊緣的學生，她表示大考前夕，課後也會留在校舍幫學生練習Speaking，幫得一個得一個。過後，她會在校舍改文、自擬筆記及天書。每期都會派一本四卷技巧筆記、2份或以上模擬試卷、必學詞彙合集天書，希望同學下課後仍然可以在家自學。

 

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