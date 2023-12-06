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【迪士尼擴展】「漫威」園區何時落成？　楊潤雄：園方將繼續有序地推展計劃

社會 14:52 2023/12/06

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（6日）回覆立法會議員陸瀚民質詢表示，「本地特色旅遊鼓勵計劃」將會在 2024年第一季推出；正檢討「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，冀明年訂立方案。至於香港迪士尼樂園「漫威」超級英雄主題園區何時動工？楊潤雄指園方會繼續有序地推展擴展計劃。

迪士尼樂園擴建工程包括引入漫威超級英雄（Marvel）及魔雪奇緣（Frozen）兩大主題區，並擴建城堡，早年預計成本109億元，當中政府要承擔額54.5億元，2017年已獲財委會批出款項。新城堡及新園區「魔雪奇緣世界」已先後推出，惟漫威超級英雄主題園區仍未動工。楊潤雄指，香港迪士尼將會繼續有序地推展擴展計劃餘下的「漫威」超級英雄主題園區項目，以配合旅遊業的復甦步伐。

為進一步推動旅遊發展，政府於2023年《施政報告》中提出， 會把現時的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，優化為「本地特色旅遊鼓勵計劃」，提供更多深度遊行程設計、培訓等，鼓勵業界開發更多特色主題旅遊。楊潤雄透露，「本地特色旅遊鼓勵計劃」將會在2024年第一季推出。 另外，旅遊事務署正與旅發局一同檢討「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，期望明年訂立方案，為旅客帶來新的體驗。

當局近年推出「西貢海藝術節」、「設計#香港地」、「城市景昔」和「行山徑改善計劃」等具特色的文化、古蹟、創意及綠色旅遊項目，並正積極推動這些項目的新一階段。此外，局方亦繼續與相關政府部門合作，拓展和推廣本港多元化的綠色旅遊，包括提升香港濕地公園的設施及研究發展北潭涌成為綠色旅遊樞紐。

另外，楊潤雄指，香港旅遊發展局亦已派發約200萬份價值港幣100元的「香港有禮」旅客消費優惠券。翻查資料，優惠券的派發數量，較原定的100萬張多派一倍。

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記者：陳麗娜

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