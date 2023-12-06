【抑鬱症】上年度1810名18歲以下患者確診抑鬱　醫衞局：會加強支援診治

▲ 醫務衞生局公布，上年度約有1810名18歲以下精神病患者在醫管局確診抑鬱症。（資料圖片）

醫務衞生局公布，上年度約有1810名18歲以下患者在醫管局確診抑鬱症，惟並無備存患抑鬱症而自殺的青少年統計數字。局方表示，會加強對特定群組，如青少年的精神健康支援及診治服務，以合乎病人需要。

翻查資料，2022至23年度，共有6.6萬人在醫管局確診患抑鬱症，並接受治療。醫務衞生局局長盧寵茂回覆立法會議員書面質詢稱，該年度在醫管局確診抑鬱症的精神病患者中，約有1810人為18歲以下，即佔整體患者2.7%。醫衞局稱，現時並無備存患抑鬱症而自殺的青少年統計數字，不過會審視年內青少年自殺個案，了解背後因素、涉及精神健康問題情況。

局方表示，會一直密切監察服務水平，盡量確保為患有抑鬱症青少年提供的支援及診治服務，包括住院服務、門診服務、日間康復訓練和社區支援服務，能夠應付需求；其中，會將精神科專科門診的第一優先，即緊急個案及第二優先，即半緊急個案的整體新症預約輪候時間中位數，維持在分別不超過1星期及4星期；同時加強對特定群組如青少年的精神健康支援及診治服務，包括增加精神科護理人手及專職醫療支援，以確保公立醫院精神科服務合乎病人需要。

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責任編輯：梁凱婷