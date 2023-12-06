  • 22°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 15:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爭執謀殺】爭執後刀刺死同事友人　髮廊男助理謀殺罪脫誤殺罪成

社會 15:12 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

爭執後刀刺死同事友人，髮廊男助理謀殺罪脫誤殺罪成。（資料圖片）

31歲髮型助理於2019年中與女同事起爭執，女同事及後電召友人陪同下班，男助理道歉不被接納，女同事與友人會合後，要求男助理到髮廊外。男助理甫步出髮廊，持利刀衝向人群，女同事的友人頭及胸等共20處被刺或割傷，傷重不治。男助理早前於高等法院否認謀殺罪，陪審團今（6日）退庭4個多小時後，一致裁定被告謀殺罪罪名不成立，另依照法官指示裁定誤殺罪罪成。法官將求情及判刑押後至下周一（11日）。
 
被告張斌（現年31歲），否認1項謀殺罪，控罪指他於2019年7月6日，在香港謀殺男子黃智煒（17歲）。被告承認誤殺罪，但不為控方接納。陪審團今一致裁定被告謀殺罪罪名不成立，另依照法官指示裁定誤殺罪罪成，法官將求情及判刑押後至下周一（11日）。

控方早前開案陳詞指，被告於元朗紅棉圍一髮廊任職髮型助理， 案發日18歲戴姓髮型女助理因遭被告踏踩而爭執，被告用水樽淋戴，戴亦報以一巴掌。被告於晚上下班時表明會折返，戴遂電召友人前來陪同下班。戴於髮廊門外等候期間，被告折返，兩人交談後未能和解，東主夫婦協助調停不果，戴亦不接受被告道歉，東主夫婦遂帶被告進入髮廊。
 
與戴相識不久的死者與兩名男子隨後到達，戴進入髮廊要求被告出外，被告緊隨戴步出髮廊後，突然從褲袋拿出利刀衝向人群，其中一男持棒狀物體揮向被告，被告持刀刺向死者，其間東主夫婦試圖分隔兩方或捕捉被告不果，施襲過程約30秒。

控方指死者遇襲後向菜檔方向行走，其後不支倒地，由途人報警，被告則於髮廊內更換上衣後離開。死者被送院從經搶救後不治，法醫指死者頭及胸等20處刺傷或割傷，死因為胸部的刺傷和割傷。

被告於事發後1小時出境前往內地，至同月16日回港被捕，被告警誡下稱「我自衛㗎咋，我無心殺佢」。控方表示不接納被告承認誤殺罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【詐騙】14男女訛稱永久離港　企圖提早提取逾380萬強積金供款
19:01 2023/12/05
【詐騙】14男女訛稱永久離港　企圖提早提取逾380萬強積金供款
【珍惜生命】荃灣工廈男子墮樓　仍有意識送院搶救
今日 09:17
【珍惜生命】荃灣工廈男子墮樓　仍有意識送院搶救
【珍惜生命】上水清河邨男子墮樓當場不治　現場另發現貓屍
今日 11:29
【珍惜生命】上水清河邨男子墮樓當場不治　現場另發現貓屍
【愉園清盤】被前外援入稟呈請清盤　高院頒令愉園足球俱樂部公司清盤
今日 11:00
【愉園清盤】被前外援入稟呈請清盤　高院頒令愉園足球俱樂部公司清盤

你可能感興趣

【詐騙】14男女訛稱永久離港　企圖提早提取逾380萬強積金供款
19:01 2023/12/05
【詐騙】14男女訛稱永久離港　企圖提早提取逾380萬強積金供款
【珍惜生命】荃灣工廈男子墮樓　仍有意識送院搶救
今日 09:17
【珍惜生命】荃灣工廈男子墮樓　仍有意識送院搶救
【珍惜生命】上水清河邨男子墮樓當場不治　現場另發現貓屍
今日 11:29
【珍惜生命】上水清河邨男子墮樓當場不治　現場另發現貓屍
罪案 謀殺 誤殺 元朗 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡