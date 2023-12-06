【爭執謀殺】爭執後刀刺死同事友人　髮廊男助理謀殺罪脫誤殺罪成

▲ 爭執後刀刺死同事友人，髮廊男助理謀殺罪脫誤殺罪成。（資料圖片）

31歲髮型助理於2019年中與女同事起爭執，女同事及後電召友人陪同下班，男助理道歉不被接納，女同事與友人會合後，要求男助理到髮廊外。男助理甫步出髮廊，持利刀衝向人群，女同事的友人頭及胸等共20處被刺或割傷，傷重不治。男助理早前於高等法院否認謀殺罪，陪審團今（6日）退庭4個多小時後，一致裁定被告謀殺罪罪名不成立，另依照法官指示裁定誤殺罪罪成。法官將求情及判刑押後至下周一（11日）。



被告張斌（現年31歲），否認1項謀殺罪，控罪指他於2019年7月6日，在香港謀殺男子黃智煒（17歲）。被告承認誤殺罪，但不為控方接納。陪審團今一致裁定被告謀殺罪罪名不成立，另依照法官指示裁定誤殺罪罪成，法官將求情及判刑押後至下周一（11日）。

控方早前開案陳詞指，被告於元朗紅棉圍一髮廊任職髮型助理， 案發日18歲戴姓髮型女助理因遭被告踏踩而爭執，被告用水樽淋戴，戴亦報以一巴掌。被告於晚上下班時表明會折返，戴遂電召友人前來陪同下班。戴於髮廊門外等候期間，被告折返，兩人交談後未能和解，東主夫婦協助調停不果，戴亦不接受被告道歉，東主夫婦遂帶被告進入髮廊。



與戴相識不久的死者與兩名男子隨後到達，戴進入髮廊要求被告出外，被告緊隨戴步出髮廊後，突然從褲袋拿出利刀衝向人群，其中一男持棒狀物體揮向被告，被告持刀刺向死者，其間東主夫婦試圖分隔兩方或捕捉被告不果，施襲過程約30秒。

控方指死者遇襲後向菜檔方向行走，其後不支倒地，由途人報警，被告則於髮廊內更換上衣後離開。死者被送院從經搶救後不治，法醫指死者頭及胸等20處刺傷或割傷，死因為胸部的刺傷和割傷。

被告於事發後1小時出境前往內地，至同月16日回港被捕，被告警誡下稱「我自衛㗎咋，我無心殺佢」。控方表示不接納被告承認誤殺罪。

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記者：梁錦麟