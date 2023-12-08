家庭外遊全攻略  一文看清 6 大必備事項

聖誕新年期間，都是一家大小出外旅遊的好檔期！想享受一個開心難忘的假期，食宿、行程自然要做足功課，但同時亦要注意以下 6 大要點，打點好一切，旅程自然更輕鬆無憂。

1. 無限漫遊數據 隨時隨地在線

除了旅遊證件之外，漫遊數據可說是外遊必備，搵地圖、導航、call車、上載相片短片到社交媒體，樣樣都要數據，尤其全家人用，數據用量自然倍增，亦難以預測多少才夠用。

無論如何，選擇漫遊數據方案時，應先考慮網絡質素和穩定性，例如電訊商SmarTone最近推出的無限漫遊數據服務，就可以全家共享更抵用，無需擔心不夠用，以免影響旅程。至於部分人可能會選用漫遊SIM卡，但需留意一家人同遊最少可能需要4至5張卡，而到埗後換卡亦很麻煩，網絡質素亦未必有保證。

2. 善用定位裝置 行李或小朋友萬無一失

外遊時除了擔心遺漏行李或寄失外，更怕是小朋友自己跑開走失！所以一家大細出遊必須「一眼關七」，以免顧到小朋友又顧不到行李。

不想開心的假期因此蒙上陰影，近期許多人都會選擇購買一些定位裝置如AirTag，放置在行李，或同行小朋友的隨身袋內，有需要時便可透過有關裝置和程式，掌握行李和小朋友的位置，不再擔心遺失或走失。重要的是，這些裝置回到香港也可以繼續使用，不會浪費！

3. 留意來電顯示 避免接聽可疑來電產生漫遊費

大家日常都會接到不少銷售電話或可疑來電，即使去到外國也難以倖免，有時甚至因不慎接聽而產生高昂的漫遊通話費用，到底可以怎樣減少電話滋擾呢？

有電訊商推出「來電管家」功能，幫大家阻截推銷電話，或自設「白名單」，確保名單內的人才能與你聯絡，最適合小朋友用，那麼外遊時讓小朋友用電話也可以加倍安心！

4. 準備「平安藥」 更要做好兩手準備

全家出遊，固然需要事前準備好一些「平安藥」以備無患。不過，假如自己或小朋友在外遊期間感到身體不適需要看醫生，又該如何是好呢？

大家在準備行程時可以先了解當地藥房、診所或醫院的分佈，如有需要亦可出發前向專業醫護人員徵詢意見。此外，近年坊間亦有一些遙距視像診症服務，去到國外都可以視像當地英語醫生，既不用擔心語言不通，亦可以獲取醫療及藥物建議，有需要的朋友可事先做好準備。

5. 選購合適旅遊保障 享受無憂旅遊體驗

外遊前選購旅遊保險是常識吧？不過，扶老攜幼與家人同遊，在選購旅遊保障時就更加需要注意相關條款，確保有關產品能夠滿足同行大小朋友的保障需要。當然，正如選購漫遊數據一樣，大家選擇旅遊保險產品時不要單以價錢作為考慮因素，最重要是確保其保障範圍切合家人所需。

6. 安排合適「旅伴」 旅程輕鬆又滿fun

長途機或自駕遊，家長們最擔心應該是小朋友覺得沉悶，安撫不了。出發前先準備好一位合適的「旅伴」──平板電腦便可以隨時為小朋友解悶，即使夜晚在酒店有私人時間自己也可以繼續追劇或打機。另外，喜歡拍旅遊vlog的朋友，一個好的手持雲台往往可以幫一個大忙，當你需要照顧全家行程的時候依然可以繼續拍攝。同時亦可考慮準備一部兒童相機，讓小朋友發揮想像空間，自行為旅程留下美好回憶，留待日後重溫。

一次過解決漫遊數據、保障同娛樂安排



想一次過處理上述問題的確絕不簡單，除了費時尋找個別方案，又不知道如何選擇，反而可能讓準備功夫難上加難。

SmarTone推出全新的全方位旅遊方案，涵蓋數據、保障、娛樂 3 大元素，自由選擇自己所需要的方案或服務，一次全面滿足你家庭旅行的各項需要。

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（特約）