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食用安全｜將軍澳屋苑晾衫架曬臘味　衣服反掛屋內　街坊憂惹烏蠅曱甴：有油+魚腥味

食用安全 16:35 2023/12/06

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有將軍澳屋苑住戶在晾衫架上曬臘味，令街坊不禁擔心會惹來烏蠅曱甴。

踏入秋冬，不少港人都會吃臘味，有人甚至會自行製作，但在戶外曬臘味恐有妨礙他人之嫌。近日有將軍澳街坊在社交平台上載一張圖片，指有居屋住戶在屋外晾衫架曬臘味。帖文一出引起不少共鳴，紛紛批評該住戶的行為。

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該名街坊在Facebook群組「將軍澳主場」上載圖片，並指出拍攝地點為將軍澳居屋廣明苑。從圖中可見，涉事住戶將衣物掛在屋內晾乾，而屋外晾衫架則掛滿臘肉、臘魚等多種臘味。此外，晾衫架下方的簷蓬有明顯污漬，但就未知是否由臘味造成。對此，事主形容：「真係乜都可以曬。」

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帖文發布後引來不少網民留言，有人批評：「我樓上都係咁呀，啲水流落嚟，乾咗變鹽粉，抹死人啦」、「佢樓下幾多層都多得佢唔少」、「嘩！好大陣除，仲會好惹烏蠅架！」、「唉，住喺樓下嗰個真係多得佢唔少啦，又有油、又有魚腥味，跟住就惹埋啲烏蠅曱甴。」亦有人以反諷語氣指：「體諒吓啦，自己動手，豐衣足食！」

製作過程不當恐滋生細菌

除了可能對他人造成不便，自製臘味又是否有食用安全的疑慮？根據食安中心資料，常見的臘味有臘腸、臘肉及臘鴨等；而針對傳媒報道有市民嘗試在家中自製臘味，引起食物安全的疑慮，中心提醒若製作過程不當，可能導致細菌滋生，令臘味變壞，進食後有可能影響健康。

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有些製造臘味用的醃料（如鹽）可防止細菌滋生，而硝酸鈉／亞硝酸鈉更可防止肉毒桿菌滋生及抑制其毒素的產生。不過，若製作過程不當，有可能會導致細菌滋生，令臘味變壞，進食後有機會影響健康。

值得注意的是，肉毒桿菌可在沒有氧氣及低酸性的食物（如自製臘腸）內滋生，並產生致命毒素，但卻不會令食物明顯變壞。由於硝酸鹽／亞硝酸鹽能與醃肉中的其他物質起反應，產生致癌物質亞硝胺，因此只應使用達到預期效果的分量。此外，意外攝取大量亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症，令紅血球失去攜氧能力，造成血氧過少，令人感到頭痛、虛弱、呼吸困難，皮膚和黏膜會變成紫藍色。嬰兒及小孩的消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統尚未成熟，因此也較易患上此症。

食安中心呼籲，市民應向可靠的供應商購買臘味，並注意均衡飲食，不宜過量進食臘味。患有糖尿病、心臟病及高膽固醇的人更應節制。嬰兒較易亞硝酸鹽中毒，所以不宜食用臘味；小孩也不宜多吃。

9大購買+食用要點

以下是購買、食用、烹調及儲存臘味的注意重點：

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