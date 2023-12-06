解風大阪｜杜如風日本食住攻略　$300有找歎和牛放題【附地址】

▲ 杜如風一連15集再在大阪瘋狂食買玩。

「日本旅遊達人」杜如風（Helen）為 J2（82 台）主持的旅遊節目《解風大阪》，Ｈelen 再度踏足「鄉下」日本，由東京轉戰關西大阪，介紹最新最潮食玩買玩意，當中不少港人最愛的日式名食，更是性價比甚高。

和牛必選

杜如風在第一集介紹位於河內小阪的一間放題店すき焼き壱番 もりやま，專門食日本宮崎牛，90分鐘壽喜燒放題，可以任點不同種類和部位的黑毛和牛，入口即融性價比極高，點餐時間以後也可以慢慢食到兩小時，比起香港放題店往往要趕著離場，實在十分貼心。

▲ 首集試食90 分鐘黑毛和牛壽喜燒放題

而且價錢方面更是驚喜，任點任食僅5,500日圓（約 292 港元），難怪Helen食到笑逐顏開。

地址：大阪府東大阪市下小阪1-6-4 永井ビル 1F

交通：鐵奈良線「河內小阪」站南行約1分鐘

海膽控之選

第二集中，作為海膽控的杜如風，去到位於和泉市的「鮨 青海 北新地」，這店最出名是食海膽Omakase，一次過可以豪歎 9 款廚師精選的不同日本產地海膽，包括浜中、利尻，甚至有俄羅斯海膽。

價錢方面，這個9道菜的廚師發辦套餐為25800日圓（約1,340港元），以食品質素來計，亦是相當超值的。

▲ 杜如風品嚐的 9 款海膽。

地址：J大阪府大阪市北区堂島1-1-20 パールプラザ 2F-A

交通：JR東西線北新地站步行5分鐘或大阪站步行10分鐘

五月天酒店

近期日本的人氣酒店式住宅的 MIMARU Apartment Hotel，它的定位是一間適合中長期住宿的都市型公寓式飯店，故不論是短期遊客或較長時間的工幹客都可以享受舒泰時光。

台灣天團五月天也曾在此住過，房價每晚約35,000 日圓（約 1,860 港元）。

▲ 就近心齋橋的酒店，天團「五月天」亦曾下榻。

地址：地址：西区新町1丁目24-1

交通：大阪Metro御堂筋線心齋橋站3號出口

網紅古着

購物狂杜如風自然要瘋狂shoppin，她去到一間中古名牌店Willow，這店老闆原是網上，因售賣不同特色名牌古著而成名，紅到開實體店。

杜如風在店內睇中一款158,000日圓（約 8,340 港元）的二手LV袋，同場並有售50,000日圓（約 2,640 港元）的絕版 LV 衫袋、Valentino 皮褸55,000日圓（約2,640港元），就連攝製人員也「大出血」，滿載而歸。

▲ 絕版 LV 掛衫袋只售 2,640 港元

地址：550-0004 大阪市西区靭本町1丁目14-19

交通：大阪Metro中央線/四橋線本町站，步行約10分鐘

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