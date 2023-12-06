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泥鯭太太丨黃心穎升呢人妻後首出歌　藉MV向老公示愛放閃？

娛樂 17:16 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

黃心穎跟RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏在10月27日舉行婚禮，心穎正式升呢成為人妻，比舊愛馬國明搶先成家立室。

升呢成為人妻的心穎喜事連連，她於昨日（12月5日）宣布推出其本年度第3首個人單曲《I Sleep》，繼續追音樂夢！

新婚生活丨黃心穎成就解鎖　考獲證書化身潛水大師

黃心穎再推出新歌

繼《Crown Me》、《沙包》後，心穎再推出新歌《I Sleep》，從她公開的51秒MV預告片所見，MV以動畫形式製作，片中的一隻狗與心穎、泥鯭的定情犬十分相似。

當中有一名女士躺於地上並獲男子上前關心的畫面，或者心穎是想藉此向老公示愛、感謝對方一直支持她？

她提到歌曲將於明天（12月7日）推出，MV會在同日晚上8時上架。未知是否再由心穎包辦曲詞、與老公一同監製呢？

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做音樂獲泥鯭鼓勵

心穎對上一首單曲《沙包》由自己與泥鯭一起當監製，談到二人於音樂上的合作，心穎曾在電台節目中透露：「他第一件事說『不要吵架，先抽離角色。』我很有主見，不過他亦謂『如果你叫我做監製，便要聽我的建議。』他是鼓勵性的。」

她續說：「我經常問他我是否很Stupid，我以前做的時候沒想過要發表我的音樂。他認為不Stupid，想做便做。」她坦言泥鯭幫了她很多。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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