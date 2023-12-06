聖誕自助餐｜港島區10間聖誕除夕自助餐合集　低至$299任食生蠔蟹腳+肉眼扒

▲ 港島區10間聖誕除夕自助餐合集。（酒店官網圖片）

【聖誕自助餐/聖誕大餐/自助餐優惠】踏入12月聖誕佳節臨近，媽媽們忙於計劃一家人的聖誕大餐，最好去酒店食自助餐，食物款式多選擇，坐得舒服又有氣氛。TOPick以下精選了港島區10間酒店自助餐優惠，看看哪一間最啱家人心水？

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1. 香港海洋公園富麗敦酒店 現場剖原條黃鰭吞拿魚

星耀廳聖誕盛宴自助餐重點推介原隻美國傳統火雞、現場即剖原條可持續黃鰭吞拿魚及意式脆皮烤豬肉卷等。另外，酒店亦預備了一系列傳統節日甜品，如聖誕樹頭蛋糕、聖誕雪球及傳統餡餅。而自助午餐精選美食包括：蟹腳、麵包蟹、刺身、安格斯西冷、烤安格斯牛板腱、松露焗鱈魚、枝竹羊腩煲、黄金蝦、聖誕木頭蛋糕、意式聖誕麵包布甸等。

凡於12月21日或之前預訂可享8折早鳥優惠，免費登記成為Sino Club會員更享75折早鳥優惠。另於KKday訂購亦有85折優惠。

用餐日期：即日至2023年12月31日

地址：香港仔海洋徑3號

價錢及預訂：【酒店官網】、【KKday】

2. 香港JW萬豪酒店 嘆新鮮龍蝦蟹腳+澳洲M5和牛

JW咖啡室推出節日限定自助午餐及自助晚餐，後者提供頂級美食包括時令海鮮如新鮮龍蝦、雪蟹腳及麵包蟹等；日式刺身和手握壽司區亮點有5至6頭南非鮑魚、帶子和三文魚籽；切肉區供應澳洲M5和牛肉眼扒或斧頭扒、威靈頓牛柳及聖誕火雞；精心烹調的中西熱葷選用矜貴食材，包括蠔皇扣5至6頭南非鮑魚及花膠、燜海參扣柚皮、芝士焗虎蝦及焗帶子伴荷蘭醬等。

而自助午餐美食則包括新鮮海鮮如雪蟹腳、花螺及海蝦、清新冷盤和沙律、日式手握壽司和刺身、亞洲和國際特色美食及甜品等。另外在The Lounge會提供節日下午茶自助餐，供應精選點心﹑亞洲風味美食和可口甜點等

地址：香港金鐘道88號太古廣場

價錢及預訂：【酒店官網】

▲ JW咖啡室推出節日限定自助晚餐，提供頂級美食包括時令海鮮如新鮮龍蝦、雪蟹腳及麵包蟹等。（酒店官網圖片）

3. 港島海逸君綽酒店 任食生蠔龍蝦+和牛+黃鰭吞拿魚

向來性價比高的港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café咖啡廳推出平安夜及聖誕節自助晚餐，任食即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、烤火雞、燒羊架、黃鰭吞拿魚刺身、片皮鴨、煎鴨肝多士、蠔皇花膠鴨掌、泰式炒蟹等，甜品有聖誕樹頭蛋糕、薑味麵包布甸配白蘭地玉桂汁及12款Mövenpick雪糕等。自助晚餐時段更有原條黃鰭吞拿魚席前解體表演。

此外，每位賓客更可獲贈鮑魚花膠瑤柱雞燉湯一碗及龍蝦米多半份，另每位成人再獲贈醉酒鮑魚2隻，每位小童可獲贈醉鮑魚1隻。而12月份其他日子則有「原條即切黃鰭吞拿魚 x 和牛 • 鮑魚 • 燕窩海鮮」自助餐，早鳥優惠高達75折。

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓

價錢及預訂：【酒店官網】、【KKday】

4. 香港萬麗海景酒店 任食冰鎮龍蝦+雪蟹腳+烤火雞

為迎接聖誕佳節來臨，萬麗咖啡室推出佳節前夕自助午餐及自助晚餐，提供冰鎮龍蝦、雪蟹腳、刺身、巴馬臣芝士松露和牛薄片、烤火雞、香烤牛肋骨及節日甜品等；自助晚餐每位成人更附送新鮮蒸焗龍蝦一隻、小童半隻。

而24日平安夜及25日的聖誕節自助晚餐除了以上美食之外，更提供36個月西班牙伊比利亞黑毛豬風乾火腿配蜜瓜、鵝肝醬、烤芝士專區、酒香烤火腿、威靈頓牛柳、香烤和牛牛肩排及虎蝦及聖誕香料酒等；而31日的除夕自助晚餐則提供Royal Caviar Club魚子醬、燒原隻乳豬及黑鱈魚西京燒等。

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

價錢及預訂：【酒店官網】、【KKday】

5. 灣景國際酒店 歎法國生蠔+龍蝦+聖誕老人派禮物

灣仔灣景國際酒店灣景廳今年推出經典聖誕自助餐，提供即開法國生蠔、波士頓龍蝦、香草小龍蝦、聖誕火雞、香草小龍蝦等冰鎮海鮮，另有燒西冷牛扒、聖誕樹頭蛋糕、德國聖誕蛋糕等美食，聖誕老人更於自助晚餐時段派發小禮物，即日起預訂可享低至85折早鳥優惠。

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓

價錢及預訂：【酒店官網】

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6. 香港柏寧酒店 任食生蠔龍蝦+聖誕老人魔術師表演

柏寧酒店PLAYT聖誕節日自助餐美食包括：即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、烤聖誕火雞配雞肝肉汁、傳統麵包釀餡、豬肉腸煙肉卷和小紅莓醬、烤聖誕蜜糖火腿、傳統熱溶瑞士拉可雷特芝士、香煎北海道帶子配芝士忌廉汁及新鮮黑松露、即煮黑松露意大利粉、法式芝士焗生蠔等，甜品則有自家製意大利雪糕、瑞士瑞克雷乳酪雪糕、黑松露白朱古力慕絲、聖誕木頭蛋糕、聖誕德國史多倫麵包、傳統聖誕布甸、薑餅木糠布甸及焗薑餅流心芝士撻。

於平安夜及聖誕節當日，更有聖誕老人、魔術師及小丑到場與眾同樂；12月31日亦會有魔術表演及小丑扭紋氣球，與大家迎接新一年。

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

價錢及預訂：【KKday】

▲ 柏寧酒店PLAYT聖誕節日自助餐。（酒店官網圖片）

7. 如心酒店I-O-N 歎安格斯肉眼+魚子醬刺身丼+鵝肝

黃竹坑I-O-N供應的節日自助餐美食包括聖誕烤火雞、魚子醬刺身丼、香燒美國安格斯肉眼特色烤肉、聖誕朱古力樹頭蛋糕等，還有各式海鮮冷盤、刺身、芝士及凍肉拼盤，聖誕老人更會在特定日子亮相。於12月10日之前預訂如心酒店I-O-N，可享高達7折的早鳥優惠。

同時，觀塘I-O-N也提供節日半自助餐，客人可品嚐無限量供應的海鮮、芝士及涷肉拼盤、精選前菜、節日甜品等，更可從多款聖誕特色菜餚自選主菜，包括龍蝦威靈頓、香煎原條龍脷魚、傳統香烤聖誕火雞、鴨子三重奏及羅西尼式香煎牛柳等。

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓

價錢及預訂：【酒店官網】

8. 六國酒店Le Menu 歎龍蝦花膠佛跳牆

六國酒店Le Menu推出「華麗盛宴‧自助晚餐‧龍蝦‧花膠‧佛跳牆」自助餐可任食冰鎮海鮮如波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口和麵包蟹等，另有特級牛扒、佛跳牆（每人一客）、原件鴨肝多士、花膠、鐵板燒、片皮鵝、雜錦刺身及多款中西熱葷美饌。

甜品方面有節日特設的聖誕樹頭蛋糕、聖誕蛋糕杯、聖誕布甸，以及紅絲絨蛋糕、核桃批及蘋果金寶等，另有即場火焰雪山表演。在KKday預訂聖誕自助餐，即享低至8折優惠及贈送無限暢飲汽水。

地址：灣仔告士打道72號六國酒店1樓

價錢及預訂：【KKday】

9. 歷山酒店 歎冰鎮海鮮+花雕醉鮑魚+煎鴨肝

歷山酒店Café A歷山餐廳/宴會廳由12月15日起，節日自助餐提供多款美饌包括以焦糖栗子入饌的慢烤火雞配金巴利汁、傳統聖誕樹頭蛋糕、Movenpick雪糕及其他精緻聖誕甜品。此外，酒店會供應多款冰鎮海鮮如即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、花雕醉鮑魚、精選雜錦刺身；另外，廚師會即場烹調包括瑞士熱熔芝士、香煎鴨肝伴法包、頂級美國西冷牛扒排等。

地址：北角城市花園道32號大堂樓層

價錢及預訂：【KKday】

▲ 西環萬怡酒店推出超抵價食生蠔蟹腳及肉眼扒等。（酒店官網圖片）

10. 西環萬怡酒店 超抵價食生蠔蟹腳+肉眼扒

香港萬怡酒店MoMo Café的聖誕節慶盛宴供應的美食包括即開生蠔、雪場蟹腿、冰鎮鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆、黑殼青口及新鮮刺身，熱食則有法式龍蝦濃湯、三文魚威靈頓、紐西蘭肉眼牛扒、燒優質西冷牛扒，再配上燒豬仔骨或香草燒羊腿、烤原隻火雞等；另有12款口味Mövenpick雪糕、聖誕原木蛋糕、節慶曲奇餅及自家製中式糖水，並提供無限暢飲時代及好卡頓生啤。

在KKday預訂12月23至26及31日的自助餐有早鳥65折優惠，低至$299起；12月其他日子星期一至四的自助晚餐，更低至55折優惠。

地址：香港西營盤干諾道西167號

價錢及預訂：【KKday】

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責任編輯：林綺玲