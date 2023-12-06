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【非本地生】八大非本地生學費近3學年不變　議員促加學費減輕政府負擔

社會 20:22 2023/12/06

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非本地生限額將於下學年起，提升1倍至4成。（資料圖片）

八大非本地生限額將於下學年起，提升1倍至4成。有議員在立法會提問會否提高非本地生學費，減輕政府財政負擔。據教育局統計數據，非本地生學費在近3個學年維持不變；局方建議各校自訂合適的學費水平，以運用有關非教資會資金加強配套，確保教學質素。教育局亦提及八大會於2027年前增加約1.35萬個宿位，應付非本地生限額增加後的新增學生需求，並鼓勵各校按實際需要檢視不同學生群組入住宿舍優次。

據教育局統計數據，八大非本地生學費為每年14萬至17.1萬元，在近3個學年、即2020／21至2022／23學年維持不變。被問及會否提升非本地生學費以減輕政府財政負擔，教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員書面質詢表示，大學須向有關學生收取至少足以收回所有額外直接成本的學費，並在現行政策下，容許大學因應本身情況，自行釐訂合適的非本地學生學費水平。

局方亦表示，修讀八大學士學位課程的非本地生不會獲公帑資助，若大學決定增收非本地生，有責任運用非教資會資金，如非本地生學費或其他收入，加強相關配套，以確保教學質素。局方更強調，高等教育環境高度國際化，在爭奪優秀海外及內地學生來港留學亦面對全球日益激烈的競爭，訂定學費水平須具國際競爭力，並稱按現時釐訂教資會資助大學撥款機制，政府不會因大學在非教資會資助範疇的收入增加，而扣減對大學的經常資助額；政府更無意改變現行就非本地學生學費方面的政策。

另外，局方指，八大將繼續推展多項宿舍項目，目標在2027年前增加約1.35萬個宿位，照顧新增學生需求，並鼓勵大學善用資源，以實際需要及教育裨益為依歸，持續檢視不同學生群組入住學生宿舍優次，同時維持靈活性；提及研究院研究生相對獨立成熟，而學士學位課程學生，包括本地學生、非本地學生及交換生，則可獲益於學生宿舍的活躍社交和群體活動，培養全人發展及擴闊視野。同時，局方建議大學參考各地主要教育樞紐，擴闊學生住宿選項，實事求是地妥善平衡及支援不同學生群組的住宿需要。

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責任編輯：梁凱婷
 

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