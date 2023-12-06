情侶穿搭｜同步過冬走出戶外　運動風情侶裝展時尚活力

▲ 冬天穿情侶裝真的暖入心！

街裡愛人一對對，寒風吹來時還依偎在一起取暖，真是羨煞旁人！如果想跟另一半更甜蜜，不妨在冬季穿上運動風情侶裝，結伴做戶外活動，這樣可以強身健體抵抗嚴寒。不少運動品牌都有推出情侶運動裝，快點跟愛侶選購一套，同步過一個暖笠笠甜蜜蜜的冬季吧！

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NIKE NOCTA Sideline 外套（杏色）HK$1,149

這款寬鬆的NOCTA Sideline外套為Nike推出的特別版產品， 男女皆可穿，而且顏色百搭，在濕冷天氣下可以防寒。 採用梭織隔水物料製成，具有充足保暖內填物，可以日夜保持溫暖乾爽，可謂既美觀又實用。

▲ NIKE NOCTA Sideline 外套

NIKE ACG THERMA-FIT 男女皆宜毛絨套穿式連帽衫（紫色）HK$699

橫跨冰島的冰川奇觀後，設計團體靈感驟現，打造出 Nike ACG Therma-FIT 男女皆宜毛絨套穿式連帽衫，可在寒冬冰冷天氣下登山或步行時提供保暖隔水效能，而且紫色充滿活力，十分適合年輕男女。

▲ 男女皆宜毛絨套穿式連帽衫

NIKE NOCTA連帽衫（灰色） HK$849

NOCTA男子籃球連帽衫舒適溫暖，女生亦可以穿搭，讓人穿出球場風格。 連帽衫觸感柔軟順滑，結合矽膠 Swoosh 設計和精緻的NOCTA圖案，種種低調細節盡顯簡潔質感。

▲ NIKE NOCTA連帽衫

Adidas羽絨外套（藍色） HK$639 （原價HK$1599）

這款外套採用不對稱設計，寒冷天氣下感覺舒適，同時增添趣味。以耐用平織織物製成，正面全幅拉鍊、企領和彈性袖口均有助保暖。兩個正面口袋方便收納物品，又可為雙手保暖，而且運用時尚中性剪裁，適合男女穿著。以一系列又用回收物料製成，至少包含70%環保成分。

▲ Adidas羽絨外套

Adidas TOP梭織外套 HK$659（原價HK$1099）

順滑緞質配上柔韌光亮的面料，觸感柔軟，鬆身剪裁適合一切活動，可以全方位舒適躍動。啪鈕側袋可安全保管手機、鎖匙和銀包。這款外套採用 UNITEFIT 尺碼結構，此設計方式考慮到不同尺碼、性別、體型的需求，帶來時尚中性剪裁。

▲ Adidas TOP梭織外套

Adidas SPORTSWEAR LOUNGE外套 HK$959

這款外套全幅拉鍊配合企領設計，呈現精緻造型，盡顯型格，調節衫腳拉繩，確保完美合身，而且湖水綠抓毛時尚有個性，為冬天帶來生氣。

▲ Adidas SPORTSWEAR LOUNGE 外套

The North Face WHMLYN羽絨大衣 HK$3,690

男女款HMLYN羽絨大衣的靈感源自於珠穆朗瑪峰探險中的喜馬拉雅羽絨夾克，非常保暖，而且有淡紫色，為運動風女生增添幾分甜美感覺。

▲ The North Face WHMLYN羽絨大衣

The North Face 仿羊羔絨外套 HK$1290

此外套為Unisex，男女均可穿著，杏色與白色仿羊羔絨外套，有效聚熱鎖溫，而且設休閒舒適立領，感覺簡約時尚。男生穿杏色，女生穿白色，由於白色款的拉鏈是杏色，所以男女生穿起來非常合襯，亦帶有日系潮流感。

▲ The North Face 仿羊羔絨外套

The North Face 防水透氣保暖三合一外套

三合一外套具有防水透氣材質，即使面對寒冷天氣，也能提供足夠保暖功效，十分適合情侶在冬天登山時穿著，有泥黃色和綠色，夠貼近大自然。

▲ The North Face 防水透氣保暖三合一外套

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責任編輯：Kiwi Lee