  • 21°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情侶穿搭｜同步過冬走出戶外　運動風情侶裝展時尚活力

休閒消費 17:54 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

冬天穿情侶裝真的暖入心！

街裡愛人一對對，寒風吹來時還依偎在一起取暖，真是羨煞旁人！如果想跟另一半更甜蜜，不妨在冬季穿上運動風情侶裝，結伴做戶外活動，這樣可以強身健體抵抗嚴寒。不少運動品牌都有推出情侶運動裝，快點跟愛侶選購一套，同步過一個暖笠笠甜蜜蜜的冬季吧！

點擊圖片放大
+16
+15

NIKE NOCTA Sideline 外套（杏色）HK$1,149

這款寬鬆的NOCTA Sideline外套為Nike推出的特別版產品， 男女皆可穿，而且顏色百搭，在濕冷天氣下可以防寒。 採用梭織隔水物料製成，具有充足保暖內填物，可以日夜保持溫暖乾爽，可謂既美觀又實用。

NIKE NOCTA Sideline 外套

NIKE ACG THERMA-FIT 男女皆宜毛絨套穿式連帽衫（紫色）HK$699

橫跨冰島的冰川奇觀後，設計團體靈感驟現，打造出 Nike ACG Therma-FIT 男女皆宜毛絨套穿式連帽衫，可在寒冬冰冷天氣下登山或步行時提供保暖隔水效能，而且紫色充滿活力，十分適合年輕男女。

男女皆宜毛絨套穿式連帽衫

NIKE NOCTA連帽衫（灰色） HK$849

NOCTA男子籃球連帽衫舒適溫暖，女生亦可以穿搭，讓人穿出球場風格。 連帽衫觸感柔軟順滑，結合矽膠 Swoosh 設計和精緻的NOCTA圖案，種種低調細節盡顯簡潔質感。

NIKE NOCTA連帽衫

Adidas羽絨外套（藍色） HK$639 （原價HK$1599）

這款外套採用不對稱設計，寒冷天氣下感覺舒適，同時增添趣味。以耐用平織織物製成，正面全幅拉鍊、企領和彈性袖口均有助保暖。兩個正面口袋方便收納物品，又可為雙手保暖，而且運用時尚中性剪裁，適合男女穿著。以一系列又用回收物料製成，至少包含70%環保成分。

Adidas羽絨外套

Adidas TOP梭織外套  HK$659（原價HK$1099）

順滑緞質配上柔韌光亮的面料，觸感柔軟，鬆身剪裁適合一切活動，可以全方位舒適躍動。啪鈕側袋可安全保管手機、鎖匙和銀包。這款外套採用 UNITEFIT 尺碼結構，此設計方式考慮到不同尺碼、性別、體型的需求，帶來時尚中性剪裁。

Adidas TOP梭織外套

Adidas SPORTSWEAR LOUNGE外套  HK$959

這款外套全幅拉鍊配合企領設計，呈現精緻造型，盡顯型格，調節衫腳拉繩，確保完美合身，而且湖水綠抓毛時尚有個性，為冬天帶來生氣。

Adidas SPORTSWEAR LOUNGE 外套

The North Face WHMLYN羽絨大衣  HK$3,690

男女款HMLYN羽絨大衣的靈感源自於珠穆朗瑪峰探險中的喜馬拉雅羽絨夾克，非常保暖，而且有淡紫色，為運動風女生增添幾分甜美感覺。

The North Face WHMLYN羽絨大衣

The North Face 仿羊羔絨外套 HK$1290

此外套為Unisex，男女均可穿著，杏色與白色仿羊羔絨外套，有效聚熱鎖溫，而且設休閒舒適立領，感覺簡約時尚。男生穿杏色，女生穿白色，由於白色款的拉鏈是杏色，所以男女生穿起來非常合襯，亦帶有日系潮流感。

The North Face 仿羊羔絨外套

The North Face 防水透氣保暖三合一外套 

三合一外套具有防水透氣材質，即使面對寒冷天氣，也能提供足夠保暖功效，十分適合情侶在冬天登山時穿著，有泥黃色和綠色，夠貼近大自然。

The North Face 防水透氣保暖三合一外套

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩︱靚太必學高貴聖誕大餐菜餚　可嵐教煮傳統法式紅酒燴雞

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

 

相關文章

明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look
13:39 2023/12/04
明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look
明星穿搭｜解構Jisoo的黑色穿搭哲學　如何做到高貴簡約而不沉悶？
16:29 2023/12/05
明星穿搭｜解構Jisoo的黑色穿搭哲學　如何做到高貴簡約而不沉悶？
時尚穿搭｜冬季貝雷帽+棒球帽+冷帽配搭法　齊學女星帽子戲法點綴造型
今日 10:28
時尚穿搭｜冬季貝雷帽+棒球帽+冷帽配搭法　齊學女星帽子戲法點綴造型
時尚速報｜Balenciaga首推滑雪系列　男神魏浚笙型格演繹
今日 12:33
時尚速報｜Balenciaga首推滑雪系列　男神魏浚笙型格演繹

你可能感興趣

明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look
13:39 2023/12/04
明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look
明星穿搭｜解構Jisoo的黑色穿搭哲學　如何做到高貴簡約而不沉悶？
16:29 2023/12/05
明星穿搭｜解構Jisoo的黑色穿搭哲學　如何做到高貴簡約而不沉悶？
時尚穿搭｜冬季貝雷帽+棒球帽+冷帽配搭法　齊學女星帽子戲法點綴造型
今日 10:28
時尚穿搭｜冬季貝雷帽+棒球帽+冷帽配搭法　齊學女星帽子戲法點綴造型
Adidas Nike 時裝服飾 時尚 運動 品牌