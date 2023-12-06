劉德華父親出殯丨劉德華哀傷捧父親遺照　與妻女胞弟胞姊向劉禮作最後送別

▲ 劉德華送父親最後一程。

劉德華父親劉禮在上月20日在家人陪伴下安詳離世，家屬在昨日（12月5日）在香港殯儀館為劉禮設靈。在今天（12月6日）下午，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。

在早上，數十位劉德華的絲粉已在殯儀館門外守候準備送別劉禮，在場有大批警員以維持秩序。

劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂 11歲女兒劉向蕙拖實爸爸

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劉德華照顧親友

在早上大殮儀式後，在中午時，靈車從殯儀館後門駛出，車上有劉德華及其胞弟。當到火葬場後，身穿黑色唐裝服的劉德華戴住口罩，神情衰傷，他雙手捧著父親遺照落車然後步入禮堂，現場所見禮堂門外擺放着親友花牌，當中劉德華和太太送上花牌寫上「永念親恩」。

儀式約半小時結束，眾親友陸續步出禮堂，劉德華帶頭檻過火盆、碌柚葉水洗手，然後接過工作人員準備的纓紅利是後，轉身照顧隨其後的太太朱麗蒨及女兒劉向蕙，劉德華並先讓妻女上保母，接著到華仔的胞弟胞姊檻火盆、碌柚葉水洗手。而最後劉德華向在場傳媒雙手合十。

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