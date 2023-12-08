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暖心聖誕好物推介 用氣味傳遞愛的詩意

專輯 10:00 2023/12/08

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

人的五感要比想像中豐富，我們透過視覺、嗅覺、聽覺、味覺及觸覺去感知世界的美好，牽動千絲萬縷的情緒；藉由色彩、氣味、聲音與質感，回憶與摯愛相遇、相處、相愛的時刻，找出當中最難以忘懷的畫面、氣味或觸感。聖誕倒數一個月，對於挑禮物有「選擇困難症」的朋友，不妨試試以「官能選物」，打開身體的五感雷達，相信心靈的直覺，為愛人、至親或閨密選一份最合適的禮物。你會不經意的發現，原來愛從來不一定要說出口，只因浪漫已瀰漫在當下的氛圍、氣味與感受。

詩式倒數 香氣伴日

人類大腦處理氣味、記憶和情感訊息都集中在海馬體及杏仁體，使致嗅覺觸發的記憶往往較其他感官更為感性，一種熟悉香氣甚至可以令人會心微笑或破涕流淚。如果想倒數聖誕充滿難忘的刺激感，可以藉法國香水品牌MEMO PARIS首度推出的限定倒數日曆添一抹香氣，結合瑞士剪紙藝術及中國傳統工藝的美學精髓猶如一幅詩意的畫卷，以詩篇歌頌每款遊牧皮革香水，每天翻開趣味的新一頁。尚有玩味與品味十足的Valentino Beauty以「Unbox The Party」為主題帶來一系列限量高訂香水套裝，標誌性V-logo Born In Roma限量禮盒華麗又夢幻，多款單色調香氣展現不同個性，在倒數狂歡派對上解鎖個人魅力，閃亮登場，你會意想不到在派對舞池的狂野，原來已經俘虜了一位旁觀者的心。

MEMO PARIS 2023限定倒數日曆

Valentino Beauty限量高訂香水套裝

由氣味牽引的回憶

當中，會不會有一個浪漫故事，是雙方相遇在冬日下一起吃雲呢嗱雪糕？Burberry Beauty「Goddess尋香之旅」帶來的Burberry Goddess Eau De Parfum讓人勾起初次邂逅的回憶，3款雲呢嗱萃取的獨特香薰以人手採摘的雲呢嗱籽在太陽下曬乾5至7星期，再放進木箱內烘乾及陳化成熟，搭配普羅旺斯馥郁的薰衣草、可可和薑根精華，詮釋出誘人陶醉的雲呢嗱甜香。香草煥發愛的故事，有人便選擇收藏在Scared Heart聖心標誌珍藏的盒子，說的是Dolce&Gabbana Beauty的Devotion女士香水，以古典風格的Zamak金屬呈現聖心標誌，象徵不同形式的愛意，配上清新橙花與馬達加斯加香草氣味，結合柑橘蜜餞的誘人芳香，完美捕捉意大利地中海風情，蘊藏對摯愛滿滿的情感與思念。

Burberry Goddess Eau De Parfum

Dolce&Gabbana Beauty Devotion女士香水

我們以情感理解和

回應世界的方式，近似於動物以嗅覺探索世界的方式。有時候我們看不見甚麼、感受不了情緒，卻能剎那間通過氣味回憶起某些畫面和感覺，一陣Gucci The Alchemist's Garden奢華香水系列的A Floral Verse花草調香氛飄過，帶有白麝香、印度茉莉花與斯里蘭卡紅茶香調，優雅地捕捉了和摯愛由黃昏至破曉共處的詩意變幻過程。有見鮮花會凋零，惟花香可長存，讓驚喜與愛意延續，Chloé Atelier des Fleurs香水系列由多位調香師從大自然汲取靈感，以生命故事及喜愛的花卉呈現出20款具花香調、芳香族香調及木香調的醉人芳香，隨心搭配兩至三款疊加使用，更可調配出專屬香氣。

Gucci The Alchemist's Garden—A Floral Verse 花草調香氛

Chloé Atelierdes Fleurs香水系列

大家到海港城就可以尋得以上香氣送給摯愛，1月7日前以指定信用卡簽賬滿特定金額更可獎賞自己，獲取現金券。

(專輯)

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