  • 21°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 20:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代丨林曉峰大仔愛打扮變日系型男　20歲林寶跟表姊合照被誤會為情侶

娛樂 19:22 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

康子妮與林曉峰的兒子林寶十分高大。

康子妮與林曉峰於2020年結束18年的婚姻，二人育有兩子，分別為20歲的長子林寶和19歲幼仔林熙。

早前林珊珊三代同堂往日本旅行，身在日本留學的林寶跟姑媽一家相聚，當中林珊珊細女李怡（暱稱野人）將合照上載社交平台。

【星二代】康子妮長子林寶星味濃隨時入行　林曉峰認曾向林建岳推薦兩子

打扮似日系型男

當中野人寫道：「It's my cousin，每年都要澄清一次，係我表弟呀！」看來野人跟表弟林寶經常被誤會為情侶，事關林寶擁有6尺身高，加上兩人穿著同色系的打扮，難怪有網民留言大讚「好似劇照 」和「好有日劇feeling」。

已經20歲的林寶增添一份男人味，雖然外表不算俊朗，帶點cool的他懂得搭配衣飾，十足日本型男，難怪不少網民也心心眼兼留言：「表弟好靚仔」、「好有型！」，連野人也大讚表弟：「佢好靚仔架～」

點擊圖片放大
+9
+8

去年5月，林寶赴日本名古屋攻讀大學，選修4年商科，擁有高䠷身型的林寶兼職做模特兒，穿上時尚服飾擺起chok樣完全難不到他，因而被網民封為最有潛力的星二代。

【星二代】康子妮長子日本升學修商科　19歲林寶換金長髮撞樣男神謝霆鋒

康子妮不怕兒子變壞

問到是否支持長子林寶加入娛樂圈，作為媽媽的康子妮曾表示：「只要是他感興趣的事物，他一定會盡力做好，如果事情是好的話，我一定會支持他。」不過大前提一定要讀好書，母子之間早已有協議：「他在日本點玩都好，我一定要他完成degree。」

日本生活多姿多彩，康子妮對兒子有信心，不擔心會學壞：「要壞就壞咗，我很清楚兩個仔品格，他們清晰知道什麼應該做，什麼不應該做，我好放心。」

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【中女唔易做】早婚當全職媽媽感失去自我　康子妮重投職場為人生再定位【有片】
18:57 2021/05/31
【中女唔易做】早婚當全職媽媽感失去自我　康子妮重投職場為人生再定位【有片】
【星二代】康子妮鼓勵力求進步林曉峰陪練波　17歲大仔入體院集訓5年成羽毛球精英
18:24 2021/03/04
【星二代】康子妮鼓勵力求進步林曉峰陪練波　17歲大仔入體院集訓5年成羽毛球精英
【星二代】康子妮長子林寶星味濃隨時入行　林曉峰認曾向林建岳推薦兩子
17:42 2021/03/08
【星二代】康子妮長子林寶星味濃隨時入行　林曉峰認曾向林建岳推薦兩子

你可能感興趣

【中女唔易做】早婚當全職媽媽感失去自我　康子妮重投職場為人生再定位【有片】
18:57 2021/05/31
【中女唔易做】早婚當全職媽媽感失去自我　康子妮重投職場為人生再定位【有片】
【星二代】康子妮鼓勵力求進步林曉峰陪練波　17歲大仔入體院集訓5年成羽毛球精英
18:24 2021/03/04
【星二代】康子妮鼓勵力求進步林曉峰陪練波　17歲大仔入體院集訓5年成羽毛球精英
【星二代】康子妮長子林寶星味濃隨時入行　林曉峰認曾向林建岳推薦兩子
17:42 2021/03/08
【星二代】康子妮長子林寶星味濃隨時入行　林曉峰認曾向林建岳推薦兩子
林曉峰 康子妮 林珊珊 娛樂人物職業 演員 KOL 星二代 模特兒 時裝服飾