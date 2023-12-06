星二代丨林曉峰大仔愛打扮變日系型男　20歲林寶跟表姊合照被誤會為情侶

▲ 康子妮與林曉峰的兒子林寶十分高大。

康子妮與林曉峰於2020年結束18年的婚姻，二人育有兩子，分別為20歲的長子林寶和19歲幼仔林熙。

早前林珊珊三代同堂往日本旅行，身在日本留學的林寶跟姑媽一家相聚，當中林珊珊細女李怡（暱稱野人）將合照上載社交平台。

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打扮似日系型男

當中野人寫道：「It's my cousin，每年都要澄清一次，係我表弟呀！」看來野人跟表弟林寶經常被誤會為情侶，事關林寶擁有6尺身高，加上兩人穿著同色系的打扮，難怪有網民留言大讚「好似劇照 」和「好有日劇feeling」。

已經20歲的林寶增添一份男人味，雖然外表不算俊朗，帶點cool的他懂得搭配衣飾，十足日本型男，難怪不少網民也心心眼兼留言：「表弟好靚仔」、「好有型！」，連野人也大讚表弟：「佢好靚仔架～」

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去年5月，林寶赴日本名古屋攻讀大學，選修4年商科，擁有高䠷身型的林寶兼職做模特兒，穿上時尚服飾擺起chok樣完全難不到他，因而被網民封為最有潛力的星二代。

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康子妮不怕兒子變壞

問到是否支持長子林寶加入娛樂圈，作為媽媽的康子妮曾表示：「只要是他感興趣的事物，他一定會盡力做好，如果事情是好的話，我一定會支持他。」不過大前提一定要讀好書，母子之間早已有協議：「他在日本點玩都好，我一定要他完成degree。」

日本生活多姿多彩，康子妮對兒子有信心，不擔心會學壞：「要壞就壞咗，我很清楚兩個仔品格，他們清晰知道什麼應該做，什麼不應該做，我好放心。」

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