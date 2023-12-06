阿晶自殺丨微辣加蔥與儀仔註冊結婚遭鬧爆　男方曾以不婚主義為由與前度分手

▲ 微辣加蔥與儀仔被爆註冊結婚。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）於今年7月底離世，阿晶輕生前在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

阿晶離開微辣前，跟加蔥是一對情侶，他們拍拖至前年分手收場，當時加蔥以自己是不婚主義為由向跟阿晶分手，但其後有指加蔥曾逼阿晶墜胎，不過加蔥否認並指墜胎是二人的共識。

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其後，加蔥與微辣另一成員儀仔拍拖，儀仔被指昔日與阿晶是好友關係，被指搶其男友。對此，儀仔曾發文澄清沒有搶朋友男友。

2022年9月，加蔥向女友儀仔求婚成功。

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「不婚主義」結婚遭鬧爆

而今日（12月6日）加蔥和儀仔被爆在澳門民事登記局註冊結婚，有網民在討論區上載二人註冊的相片。

從相中所見，一對新人穿上婚紗及禮服，而身後的屏幕顯示「林茂發」和「張詠儀」，為加蔥和儀仔的全名。

▲ 加蔥與儀仔今日被爆註冊結婚。（網上圖片）

不少網民對於加蔥在阿晶離世4個多月，便已娶儀仔為妻，成為網民眾矢之的對象：「不婚主義？」、「通常有十怨九仇，怨氣不散而死，多數投胎之後做番仔女回來攞債。」、「結婚啱，唔好再害其他人」。亦有網民認為人總有過去，大喜日子應該祝賀而非辱罵，不過佔數比重僅得一成。

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