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抽獎秘訣丨日本3孩媽媽一年中獎500次賺53萬　親授3招抽獎秘訣房車都中過

家事百科 17:05 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

日本一名3孩媽媽，一年中獎500次賺53萬，親授3招抽獎秘訣。

抽獎講運氣，但原來也有一點小秘技。日本一名家庭主婦試過一年內中獎近500次，獲取獎品金額總值達1,000萬日元（約港幣53萬元），由一般家品電器到房車都中過。而看似十分幸運的表面，其實是隱藏著幸運大秘訣，不容小看。

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日本電視節目《我會讓你幸福的~女王教你鑒別技巧》曾訪問過一名居於日本愛知縣安城市的34歲3孩媽媽平山佳苗。節目組來到平山佳苗家中，得知屋內大量家品電器，如微波爐、淨水器、桌上型風扇、衣櫃，甚至孩子的玩具，都是由中獎所免費獲得。

平山佳苗表示，自己在一年內大約能中獎400至500次，亦即是平均每天中獎1.5次，所獲得的獎品金額總值高達1,000萬日元。而她最輝煌的戰績是，成功抽中全日本唯一一個名額、市值400萬日元（約港幣21萬元）的房車。

而原來，在平山佳苗看似幸運的表面，她其實是有3大獨門幸運中獎秘訣如下：

1. 利用閒暇轉發中獎訊息

作為家庭主婦，平山佳苗會利用閒暇時間來參加抽獎活動；而她平時亦會經常以孩子作為模特兒，將中獎產品攝入生活照，再上傳至社交平台。她表示，不少商家會以抽獎者的社交平台作考慮，從而增加自己中獎的印象分。

2. 把握「黃金時間」抽獎

平山佳苗分享，最佳參加抽獎的「黃金時間」是活動快將截止時，理由是最新參加者的資訊會被顯示在最前面，因此也更加易被商家看到。她亦建議，大家睇準年末年初的抽獎時機，因為參加者相對比較少，中獎機率也會相對提高。

3. 不要忽視傳單上的抽獎活動

不少人拿到傳單後沒有細閱就會扔掉。平山佳苗提醒，留意傳單上的抽獎活動，中獎率也會有所提高。

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責任編輯：王明芳

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