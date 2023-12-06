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【提防詐騙】「麥玲玲」現身WhatsApp投資群放貼士？　警方：100%係伏

社會 16:52 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

有騙徒在群內假冒名風水師麥玲玲。

警方在一周內共接報超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8,000萬元。當中有6成案件涉及加密資產，其餘涉及中港股票。

警方續指，日前派員加入一個名為「尚高線上俱樂部 G18」的WhatsApp投資貼士群組，更發現有騙徒在群內假冒名風水師麥玲玲，現身發放投資貼士招搖撞騙。

警方提醒，投資涉及風險，就算看似有名人加持，亦切勿輕易相信群組的投資貼士，尤其是一些素未謀面的自稱老師或專家，透過WhatsApp群組提供貼士，「100%係伏」。

涉及詐騙的投資平台或手機App：

  • DFCF （假冒同名證券公司）
  • ftplus
  • Inchoi
  • OKX（假冒虛擬資產平台）
  • 沪聯戶融
  • 易方達 （假冒同名資管理公司）
  • 祥瑞寶
  • 港易聯創
  • 惠理通
  • GLPT
  • Qtsm
  • ZJ-JYS
  • WDZB
  • CNAMC

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記者：黃穎津

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罪案 麥玲玲 風水師 WhatsApp

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