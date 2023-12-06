【提防詐騙】「麥玲玲」現身WhatsApp投資群放貼士？　警方：100%係伏

▲ 有騙徒在群內假冒名風水師麥玲玲。

警方在一周內共接報超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8,000萬元。當中有6成案件涉及加密資產，其餘涉及中港股票。

警方續指，日前派員加入一個名為「尚高線上俱樂部 G18」的WhatsApp投資貼士群組，更發現有騙徒在群內假冒名風水師麥玲玲，現身發放投資貼士招搖撞騙。

警方提醒，投資涉及風險，就算看似有名人加持，亦切勿輕易相信群組的投資貼士，尤其是一些素未謀面的自稱老師或專家，透過WhatsApp群組提供貼士，「100%係伏」。

涉及詐騙的投資平台或手機App：

DFCF （假冒同名證券公司）

ftplus

Inchoi

OKX（假冒虛擬資產平台）

沪聯戶融

易方達 （假冒同名資管理公司）

祥瑞寶

港易聯創

惠理通

GLPT

Qtsm

ZJ-JYS

WDZB

CNAMC

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津