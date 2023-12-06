【提防詐騙】「麥玲玲」現身WhatsApp投資群放貼士？ 警方：100%係伏
社會 16:52 2023/12/06
警方在一周內共接報超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8,000萬元。當中有6成案件涉及加密資產，其餘涉及中港股票。
警方續指，日前派員加入一個名為「尚高線上俱樂部 G18」的WhatsApp投資貼士群組，更發現有騙徒在群內假冒名風水師麥玲玲，現身發放投資貼士招搖撞騙。
警方提醒，投資涉及風險，就算看似有名人加持，亦切勿輕易相信群組的投資貼士，尤其是一些素未謀面的自稱老師或專家，透過WhatsApp群組提供貼士，「100%係伏」。
涉及詐騙的投資平台或手機App：
- DFCF （假冒同名證券公司）
- ftplus
- Inchoi
- OKX（假冒虛擬資產平台）
- 沪聯戶融
- 易方達 （假冒同名資管理公司）
- 祥瑞寶
- 港易聯創
- 惠理通
- GLPT
- Qtsm
- ZJ-JYS
- WDZB
- CNAMC
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記者：黃穎津