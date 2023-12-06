【假結婚】兩假結婚集團主腦串謀欺詐罪成　各判監36個月

▲ 假結婚集團兩名主腦串謀欺詐罪成，各判監36個月。（黃傑偉攝）（黃傑偉攝）

入境處於2019年8月搗破一個跨境利用假結婚來港集團，成功拘捕154人，兩名主腦今日（6日）在區域法院分別承認23及17項串謀欺詐罪，各被判監36個月。

入境處高級入境事務主任（調查行動）丘智華指，入境處於2019年中旬鎖定一個假結婚犯罪集團，並於同年8月展開行動，成功拘捕包78男76女，當中有93名港人及61名內地人，年介25至70歲。兩名主腦今日分別被法庭裁定23及17項串謀欺詐罪成立，各被判監36個月。

該假結婚犯罪集團活躍於新界西，2017年開始運作，以屯門一住所為基地，在區內網吧餐廳等地方擴充社交網絡，並於手機遊戲中擴大社交圈子。有市民因沉迷遊戲，課金後出現經濟困難，讓主腦有機可乘，慫恿眾人以假結婚搵快錢，並於社交平台發放消息，引誘本地想搵快錢及內地欲往香港定居人士，繼而用一條龍方式安排假結婚活動，包括安排住宿讓假結婚人士來港、準備所需文件，及辦理來港進行結婚活動，並教唆雙方務必熟讀對方個人資料，以免日後被問及可作應對。

91名被捕港人參與假結婚，部分年齡只介乎18至30歲，調查發現，集團以年輕人為目標，窺準年輕人在港未婚，可申請俗稱「寡佬紙」單身記錄，於內地亦可被視為真誠婚姻，並可向內地人要求更高報酬。

根據調查，該集團已安排最少128宗假結婚，最初以5至10萬元為報酬，利誘港人與內地居民進行假結婚，但最終港人只收到5,000至2萬元報酬；並會用3,000至1萬元利誘港人為內地人申請單程證及探親簽證；另會向內地人收取5至10萬元報酬，估計共涉及超過700萬港元。

除兩名主腦外，已被裁定串謀詐騙罪名成立，分別被判監10至20個月。調查工作仍在進行，不排除會有更多人被檢控。

入境處指，會繼續打擊內地人透過假結婚騙取到港案件，任何人士如以欺詐手段取得香港居民身份，將會被取消留港資格及身份證，涉案人士最終會遣返原居地。任何人士如向入境處職員作出虛假申述均屬違法，一經定罪可被判罰款15萬元及監禁14年；協助教唆者同罪。任何人士為促使達成婚姻，或取得有關結婚證明書及許可證、明知及故意作出虛假誓言或作出虛假簽署聲明均屬違法，一經定罪可被判罰款及監禁7年。如干犯串謀欺騙罪，最高可被判監禁14年。另呼籲年青人於網上交友及遊戲時要謹慎，以免墮入法網。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉