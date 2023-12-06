  • 21°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 19:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕自助餐｜九龍區9間聖誕除夕自助餐合集　聖誕列車打卡位/任食海鮮/澳洲M5和牛

親子好去處 18:00 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

九龍區9間聖誕除夕自助餐合集。（酒店官網圖片）

【聖誕自助餐/聖誕大餐/自助餐優惠】踏入12月聖誕佳節臨近，媽媽們忙於計劃一家人的聖誕大餐，最好去酒店食自助餐，食物款式多選擇，坐得舒服又有氣氛。TOPick精選了九龍區9間酒店自助餐優惠，都有提供多款聖誕美食，各有特色。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

1. 美麗華酒店 歎楓糖烤火雞+威靈頓牛柳+海鮮拼盤

The Mira美麗華酒店自助餐餐廳「Yamm」在12月的午餐及晚餐時段供應節日餐單，提供多款節慶美食和特色本地菜，包括楓糖烤火雞、芥茉醬煙燻火腿、海鮮拼盤、法式羊架、香烤威靈頓牛柳、 聖誕木頭蛋糕等，在指定日子更有聖誕老人現身、小丑扭汽球及魔術表演。

地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place
價錢及預訂：【酒店官網】【KKday】

2. 半島酒店 歐陸風聖誕列車打卡位+聖誕老人現身

香港半島酒店化身迷人的冬日仙境，除了推出聖誕自助餐供應環球海鮮佳餚及聖誕特色美食，並精心打造歐陸風聖誕火車「半島節日列車」，裝潢華麗高雅，內有迷你高山薑餅村，打卡一流。此外，聖誕老人及半島小熊亦會現身送上聖誕祝福。

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓
電話訂座：2696 6715

半島酒店設有歐陸風聖誕列車打卡位。（酒店官網圖片）

3. 香港逸東酒店 舊香港燈飾下任食海鮮+澳洲M5和牛

逸東酒店普慶餐廳12月推出全新「普慶歡騰」聖誕自助餐，精選多達200款應節美食如生蠔、龍蝦、加菲蟹、松葉蟹腳、火雞、澳洲M5和牛肉眼扒、士多啤梨泡芙塔、梳乎厘等。餐廳以香港懷舊聖誕燈飾佈置，一家大細可以邊睇燈飾，邊品嚐美食。

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層
價錢及預訂：【酒店官網】【KKday】

4. W酒店自助晚餐 節日暢飲酒類汽水果汁

香港Ｗ酒店KITCHEN餐廳「節慶享曲」自助餐由即日起至2024年1月31日期間，提供冬日美食包括豬肋骨配藍莓燒烤醬、蒜香蜂蜜三文魚、燉牛肉配香料和紅酒、經典鴨肝批等；另有多款熱燻及時令海鮮冷盤。甜品則有Bailey’s牛奶朱古力慕斯蛋糕、瑪德琳貝殼蛋糕，以及充滿聖誕特色的烤火雞配栗子餡、樹頭蛋糕、薑餅人等，節日期間的自助晚餐更可無限暢飲指定氣泡酒、紅白酒、啤酒、汽水及果汁。

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓
價錢及預訂：【酒店官網】

5. 帝苑酒店 送海膽焗龍蝦配珍寶帶子伴魚子

香港帝苑酒店雅苑座的閃亮聖誕海鮮自助晚餐，重點菜式包括波士頓龍蝦、冰鎮海鮮如凍青口、法國麵包蟹、凍蝦、翡翠螺、挪威煙三文魚等，另有老虎蝦配香草蒜蓉牛油汁、保雲蘇羊架、鮮帶子配芒果醬及魚子醬、8款刺身、聖誕燒火雞配栗子釀餡、雞肝汁及紅莓醬（12月24-26日供應）、燒西冷配燒汁及黑掓汁（12月24-25及31日供應）及蜜餞有骨火腿配菠蘿汁（12月31日供應）。

於平安夜、聖誕日及除夕之晚餐時段，更贈送每位客人一份「海膽焗龍蝦配珍寶帶子伴魚子忌廉汁」，讓您細味矜貴滋味。

地址： 九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店3樓雅苑座
價錢及預訂：【酒店官網】

6. 康得思酒店 任食冰鎮新鮮龍蝦+即煎鵝肝

康得思酒店The Place於12月期間推出以特色聖誕美食為主題的自助餐，推出聖誕限定菜單及各種聖誕特色甜品。自助午餐會無限供應時令海鮮如新鮮生蠔、刺身及壽司、烤原隻火雞等節日美食，並有無限暢飲的果汁及汽水。

自助晚餐更會供應冰鎮新鮮龍蝦及即煎鵝肝等美食，而星期六、日及公眾假期、12月24至26及31日將供應威靈頓牛肉，12月24至26及31日則供應白蘭地龍蝦濃湯，12月24、25及31日還會供應火焰雪山。另有薑餅焦糖布丁、迷你聖誕車厘子樹頭蛋糕、64%黑朱古力紅桑莓撻、MÖVENPICK雪糕等。此外，聖誕老人更會於平安夜及聖誕驚喜登場，一起歡度聖誕。

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層
價錢及預訂：【KKday】

7. 8度海逸酒店 任食生蠔蟹腳+和牛刺身

8度海逸酒店聖誕自助餐包括任食生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、和牛刺身、鮑魚、煎鵝肝、燒牛肉、焗蠔、烤羊扒、烤火雞等菜式。海鮮迷更不能錯過「自選海鮮市場」，現場即製醬燒鮑魚及紅燒花膠鮑魚扣海參煲。聖誕自助餐更會提供新鮮出爐火雞，再配搭傳統的金巴利汁。至於甜品就有聖誕朱古力樹頭蛋糕、Mövenpick雪糕等。用餐期間亦有聖誕老人派禮物、小丑扭氣球和變魔術等活動，即日起可以低至7折訂購。

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳
價錢及預訂：【酒店官網】【KKday】

點擊圖片放大
+2

8. 九龍酒店 設放電遊樂區孩子食完去玩

倚窗閣推出「冬甩奇幻聖誕」自助午餐及自助晚餐，後者美食包括雪蟹腳、加拿大麵包蟹及海蝦等；另有一系列鮮甜日式刺身如紅蝦、油甘魚、珍寶帶子等。熱蕈區則有香煎盲鰽魚伴檸檬牛油汁、香煎牛柳伴松露汁、香煎鴨肝佐無花果醬及蘋果醬。而烤肉區供應烤肉眼扒、三文魚威靈頓等及金黃酥脆的聖誕火雞。中式熱蕈則包括黃金蝦、蠔皇燴鴨脾等。每位惠顧自助晚餐之客人可獲贈香草起司焗龍蝦半隻。

此外，場內設有遊戲機、釣蟹遊戲、小牛騎騎、充氣城堡等玩樂設施。 (只於星期五至日晚市時 段和周末及公眾假期早午餐時段開放。）聖誕老人亦將於12月23日至25日、以及1月1日至2日到場與大小朋友合照！

地址：尖沙咀麼地道71號
價錢及預訂：【KKday】

9. 城景國際 海鮮薈萃聖誕自助餐

城景國際City Café呈獻「海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐」，有10多款新鮮冷盤海鮮及刺身，包括空運生蠔、雪花蟹腳、藍青口、三文魚刺身、甜蝦刺身、北海道帶子刺身等。另有多款海鮮美食包括酥炸培根廣島生蠔、四色焗生蠔、花膠蟹子醬焗大蝦、金蒜銀絲蒸扇貝等。每位客人更可獲贈「法式焗波士頓龍蝦米多」一客，另無限供應果汁、啤酒、紅白餐酒及多款Movenpick雪糕。

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓
價錢及預訂：【酒店官網】

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

著數優惠 親子活動 好去處 自助餐 酒店 晚餐 午餐