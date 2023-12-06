聖誕自助餐｜九龍區9間聖誕除夕自助餐合集　聖誕列車打卡位/任食海鮮/澳洲M5和牛

▲ 九龍區9間聖誕除夕自助餐合集。（酒店官網圖片）

【聖誕自助餐/聖誕大餐/自助餐優惠】踏入12月聖誕佳節臨近，媽媽們忙於計劃一家人的聖誕大餐，最好去酒店食自助餐，食物款式多選擇，坐得舒服又有氣氛。TOPick精選了九龍區9間酒店自助餐優惠，都有提供多款聖誕美食，各有特色。

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1. 美麗華酒店 歎楓糖烤火雞+威靈頓牛柳+海鮮拼盤

The Mira美麗華酒店自助餐餐廳「Yamm」在12月的午餐及晚餐時段供應節日餐單，提供多款節慶美食和特色本地菜，包括楓糖烤火雞、芥茉醬煙燻火腿、海鮮拼盤、法式羊架、香烤威靈頓牛柳、 聖誕木頭蛋糕等，在指定日子更有聖誕老人現身、小丑扭汽球及魔術表演。

地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place

價錢及預訂：【酒店官網】、【KKday】

2. 半島酒店 歐陸風聖誕列車打卡位+聖誕老人現身

香港半島酒店化身迷人的冬日仙境，除了推出聖誕自助餐供應環球海鮮佳餚及聖誕特色美食，並精心打造歐陸風聖誕火車「半島節日列車」，裝潢華麗高雅，內有迷你高山薑餅村，打卡一流。此外，聖誕老人及半島小熊亦會現身送上聖誕祝福。

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓

電話訂座：2696 6715

▲ 半島酒店設有歐陸風聖誕列車打卡位。（酒店官網圖片）

3. 香港逸東酒店 舊香港燈飾下任食海鮮+澳洲M5和牛

逸東酒店普慶餐廳12月推出全新「普慶歡騰」聖誕自助餐，精選多達200款應節美食如生蠔、龍蝦、加菲蟹、松葉蟹腳、火雞、澳洲M5和牛肉眼扒、士多啤梨泡芙塔、梳乎厘等。餐廳以香港懷舊聖誕燈飾佈置，一家大細可以邊睇燈飾，邊品嚐美食。

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

價錢及預訂：【酒店官網】、【KKday】

4. W酒店自助晚餐 節日暢飲酒類汽水果汁

香港Ｗ酒店KITCHEN餐廳「節慶享曲」自助餐由即日起至2024年1月31日期間，提供冬日美食包括豬肋骨配藍莓燒烤醬、蒜香蜂蜜三文魚、燉牛肉配香料和紅酒、經典鴨肝批等；另有多款熱燻及時令海鮮冷盤。甜品則有Bailey’s牛奶朱古力慕斯蛋糕、瑪德琳貝殼蛋糕，以及充滿聖誕特色的烤火雞配栗子餡、樹頭蛋糕、薑餅人等，節日期間的自助晚餐更可無限暢飲指定氣泡酒、紅白酒、啤酒、汽水及果汁。

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

價錢及預訂：【酒店官網】

5. 帝苑酒店 送海膽焗龍蝦配珍寶帶子伴魚子

香港帝苑酒店雅苑座的閃亮聖誕海鮮自助晚餐，重點菜式包括波士頓龍蝦、冰鎮海鮮如凍青口、法國麵包蟹、凍蝦、翡翠螺、挪威煙三文魚等，另有老虎蝦配香草蒜蓉牛油汁、保雲蘇羊架、鮮帶子配芒果醬及魚子醬、8款刺身、聖誕燒火雞配栗子釀餡、雞肝汁及紅莓醬（12月24-26日供應）、燒西冷配燒汁及黑掓汁（12月24-25及31日供應）及蜜餞有骨火腿配菠蘿汁（12月31日供應）。

於平安夜、聖誕日及除夕之晚餐時段，更贈送每位客人一份「海膽焗龍蝦配珍寶帶子伴魚子忌廉汁」，讓您細味矜貴滋味。

地址： 九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店3樓雅苑座

價錢及預訂：【酒店官網】

6. 康得思酒店 任食冰鎮新鮮龍蝦+即煎鵝肝

康得思酒店The Place於12月期間推出以特色聖誕美食為主題的自助餐，推出聖誕限定菜單及各種聖誕特色甜品。自助午餐會無限供應時令海鮮如新鮮生蠔、刺身及壽司、烤原隻火雞等節日美食，並有無限暢飲的果汁及汽水。

自助晚餐更會供應冰鎮新鮮龍蝦及即煎鵝肝等美食，而星期六、日及公眾假期、12月24至26及31日將供應威靈頓牛肉，12月24至26及31日則供應白蘭地龍蝦濃湯，12月24、25及31日還會供應火焰雪山。另有薑餅焦糖布丁、迷你聖誕車厘子樹頭蛋糕、64%黑朱古力紅桑莓撻、MÖVENPICK雪糕等。此外，聖誕老人更會於平安夜及聖誕驚喜登場，一起歡度聖誕。

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

價錢及預訂：【KKday】

7. 8度海逸酒店 任食生蠔蟹腳+和牛刺身

8度海逸酒店聖誕自助餐包括任食生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、和牛刺身、鮑魚、煎鵝肝、燒牛肉、焗蠔、烤羊扒、烤火雞等菜式。海鮮迷更不能錯過「自選海鮮市場」，現場即製醬燒鮑魚及紅燒花膠鮑魚扣海參煲。聖誕自助餐更會提供新鮮出爐火雞，再配搭傳統的金巴利汁。至於甜品就有聖誕朱古力樹頭蛋糕、Mövenpick雪糕等。用餐期間亦有聖誕老人派禮物、小丑扭氣球和變魔術等活動，即日起可以低至7折訂購。

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

價錢及預訂：【酒店官網】、【KKday】

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8. 九龍酒店 設放電遊樂區孩子食完去玩

倚窗閣推出「冬甩奇幻聖誕」自助午餐及自助晚餐，後者美食包括雪蟹腳、加拿大麵包蟹及海蝦等；另有一系列鮮甜日式刺身如紅蝦、油甘魚、珍寶帶子等。熱蕈區則有香煎盲鰽魚伴檸檬牛油汁、香煎牛柳伴松露汁、香煎鴨肝佐無花果醬及蘋果醬。而烤肉區供應烤肉眼扒、三文魚威靈頓等及金黃酥脆的聖誕火雞。中式熱蕈則包括黃金蝦、蠔皇燴鴨脾等。每位惠顧自助晚餐之客人可獲贈香草起司焗龍蝦半隻。

此外，場內設有遊戲機、釣蟹遊戲、小牛騎騎、充氣城堡等玩樂設施。 (只於星期五至日晚市時 段和周末及公眾假期早午餐時段開放。）聖誕老人亦將於12月23日至25日、以及1月1日至2日到場與大小朋友合照！

地址：尖沙咀麼地道71號

價錢及預訂：【KKday】

9. 城景國際 海鮮薈萃聖誕自助餐

城景國際City Café呈獻「海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐」，有10多款新鮮冷盤海鮮及刺身，包括空運生蠔、雪花蟹腳、藍青口、三文魚刺身、甜蝦刺身、北海道帶子刺身等。另有多款海鮮美食包括酥炸培根廣島生蠔、四色焗生蠔、花膠蟹子醬焗大蝦、金蒜銀絲蒸扇貝等。每位客人更可獲贈「法式焗波士頓龍蝦米多」一客，另無限供應果汁、啤酒、紅白餐酒及多款Movenpick雪糕。

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

價錢及預訂：【酒店官網】

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責任編輯：林綺玲