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港媽精明眼︱港媽必學山姆APP掃貨攻略 毋需代購費+集運送上門【附教學詳情】

家事百科 18:33 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

篤一篤手指就可以購入山姆貨品。

【山姆超市／香港／送貨／代購／購買攻略/北上/大灣區】深圳山姆超市一向是港人北上消費熱點，但因為超市內的貨物都相當大件，所以運輸過程成為一大問題，但現在不用親身再北上，只需安在家中篤一篤手指就可以在APP中購買，透過集運送貨上門。

最新影片:

有Youtuber「迷路大C。GetLostC」日前發佈短片，教一眾港媽用山姆APP購物攻略，示範如何用APP購物再透過集運方式把戰利品寄回香港！可慳回不少腳骨力，不過「迷路大C」就提醒最好不要選購像薯片等體積大而輕的貨品，因為某些集運公司會計算貨品「體積重」，如果體積大而輕就比較不划算了。

必須事先申請山姆會員

要進行相關操作之前，必須要擁有山姆會員才能購物，現在申請最基本的會員費用是￥260／1年會籍。目前山姆會籍可以通過微信小程序或親身到門店處理，不過前者僅開放給持有內地身份證的市民，若港人想申請，則需要攜帶回鄉證和準備內地電話號碼，前往山姆超市的服務中心辦理。所以要使用集運方式在山姆購物的人士，記得要先申請會籍了！

圖片解說用山姆APP購物流程:

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責任編輯：王明芳

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