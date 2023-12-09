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視力健康｜熱愛釣魚懶戴帽 　22歲男生揭患白內障　近視超一度數高危

醫生診症室 15:05 2023/12/09

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台灣一名22歲男子因為熱愛釣魚卻不戴帽，結果導致眼睛受損患上白內障。

白內障近年有年輕化趨勢，市民切勿輕視。台灣一名22歲的白內障患者因自恃年輕，故在進行戶外活動時，一直沒配戴任何保護裝備保護雙眼，免受陽光直射，結果導致眼內晶體變得混濁，引起早發性白內障。

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台灣眼科醫生陳瑩山在節目《健康2.0》中表示，白內障過往的平均發病年齡為65歲，但最近10年內，35歲至55歲的年輕患者數量增加約3成。他又分享上述病例指，該名22歲青年因右眼視野變暗求醫，但進行黃斑、玻璃體、眼底血管等多項檢查後發現視力並無不妥，於是再為他眼睛點上散瞳劑，並關燈用裂隙燈進行檢查，終於發現他的右眼出現晶體混濁的現象，亦即白內障。

他隨即詢問事主的病史，得悉對方居住在海邊，從高中開始就經常釣魚，但因為自恃年輕而沒有戴任何帽子或太陽眼鏡保護眼睛，最終導致眼球受損患上早發性白內障。

白內障5大成因

陳瑩山醫生又列出白內障的5大主要成因，原來除了紫外線之外，經常滴眼藥水亦是致病原因之一。

  • 長時間接觸電子產品強光：長時間使用手機、電腦、平板電腦等電子產品會令眼睛容易乾澀疲勞，繼而造成傷害。建議在使用電子產品時佩戴防藍光眼鏡，以減低強光傷害。
  • 深度近視：由於深度近視會令眼睛內部提前老化，因此近視超過600度的人士是患上白內障的最高危群組。如果雙眼近視度數差距大，或者在半年內加深400度或以上，就有可能是患上白內障。
  • 進行戶外活動：紫外線照射會令眼睛老化，如果長時間在陽光下曝曬，或者進行滑浪、釣魚、滑雪等戶外運動，眼球可能會被水面或雪地反光照射，從而導致受傷。
  • 有三高問題（高血壓、高血糖、高血脂）：三高容易令眼睛健康出現問題，當中又以高血糖造成的傷害最為嚴重。陳瑩山指，血糖過高等同將眼內晶體浸在糖水中，將會破壞晶體健康。
  • 經常使用眼藥水：經常使用含類固醇的眼藥水，有可能會令眼球水晶體水腫；另外，如果在眼紅時使用血管收縮劑，藥力過去後往往會造成反彈，令眼球變得更紅，繼而形成惡性循環，甚至還會令眼球失去水分變乾，破壞眼睛健康。

白內障無藥物治療

根據本港醫管局資料顯示，白內障是指眼內用以聚焦的晶體由透明變得混濁，嚴重者會影響視力；其症狀包括視力逐漸變得模糊不清、對色彩的敏感度降低、畏光，以及晚上出現光暈等。

目前沒有任何藥物可以預防或治療白內障，當視力模糊至妨礙日常生活或工作，可考慮接受白內障摘除手術，並植入人工晶體以改善視力。手術一般可以局部麻醉進行。 若有特殊的情況或手術需要，醫生會建議患者接受全身麻醉。

如何選擇太陽眼鏡

香港眼科醫學院曾表示，正常太陽光雖對眼部發育和預防近視有益，但長期暴露於陽光下除可導致雙眼疲累，過強紫外綫更會刺激眼部，長時間暴露紫外綫下更可導致視網膜病變。而消委會亦曾指出，太陽眼鏡眼片的顏色，適合不同環境使用：

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