正能量｜公務員出身退下職場行善　錢樹楷博士助基層青年追夢

▲ 錢樹楷博士的退休生活比不少尚在職場的年輕人更忙碌，身兼大學教授、企業顧問，同時更為香港北角扶輪社社長，為有需要人士提供各種支援。（林宇翔攝）

心境年輕充滿活力的人，歲月痕跡彷彿都難以發現，已退休近10年的錢樹楷博士（Eric），短短一場訪問就體會到他的忙碌日常，充實的退休生活看來是他最好的生活調劑，讓已年逾60歲的他精力充沛得讓人驚歎。



從任入境處官員時代，到毅然跳出舒適圈創業的那些年，再至退休後的多采多姿，Eric誠懇作出分享，更不只一次大讚幫助過的年輕人的努力和才能，不恃老賣老的氣度，更讓人尊敬。

▲ : 錢博士為讓年輕人建立自而開展的街舞比賽「Rookie Stars Dance Contest 扶輪新星舞蹈比賽」，今年已來到第11屆。

「我做的是與電腦、教育相關的工作，所以一直有和年青人接觸。」Eric自言經常和年青人相處，不過讓他決定盡自己所能幫助基層，則源自一次偶然的義工服務。

他說:「我在扶輪社參與社會服務不經不覺已18年了，很記得有一次我們與NGO合作，為一些弱勢家庭提供已修理好的二手家用電器，但他們沒有多餘資金將電器送上門，便由我們提供支援，出運費也充當人力，幫忙將電器交至他們手上，也趁機會關心他們。」

Eric坦言過去做善事或義工時，不其然會認為出了錢、出了力就是幫了人，但那次的經驗讓他驚覺，真正的幫忙不一定關乎物資，而是關心。「我們去到其中一個家庭，是一個剛獲分配至公屋單位的單親家庭，真的是家徒四壁，甚至連床也沒有，只有床褥。我還記得那個小女孩很乖巧，獨個在寫字，字寫得很漂亮，我們向媽媽說明那些電器怎樣用，也帶了一些基本食材像是米、麵等給她們。」

▲ 錢博士年青時便已加入社福機構，後來更擔任國際扶輪社香港地區總監，積極推動本港的社福服務。(林宇翔攝）

他們沒想到，說?說?那位單親媽媽就哭起來。「她告訴我們，要不是有我們來，她已經想?『要這樣』了，邊說邊用手在頸前比劃，暗示已經有過了結自己的念頭。」

反思助人心態方式

「其實那時我才在扶輪社做社長不久，經驗不算很多，還會膚淺地以為能夠為有需要的人籌了金額大的錢，是多了不起的事，但原來一個真正的關心，更可能成了某人的救生圈。」Eric續道：「的確是那一次的經歷後，我變得更投入服務，也改變了一些想法，開始想更多地從對方的需要出發，以一種不傷害接受幫助者尊嚴的方法、更尊重的方式，給予支援。」

▲ 錢博士為讓年輕人建立自而開展的街舞比賽「Rookie Stars Dance Contest 扶輪新星舞蹈比賽」，今年已來到第11屆。

10年前，Eric決定開創「Rookie Stars Dance Contest」項目計劃，為喜歡街舞的青年帶來更多正面的發展。「現在街舞變得受歡迎，但10年前卻承受不少歧視和偏見，會被認為是壞孩子才會學、跳街舞。但我們認為這件事值得堅持，也真的看到街舞可以讓年青人變得有自信、有目標，改變了自己。」

Eric作為扶輪社一員，每年都會以扶輪社名義，贊助基層中小學及團體學生免費學習街舞，10年來差不多訓練了過千學生，他們透過舞蹈，建立積極正面的態度，跳出健康精采人生。

從基層青年至特殊兒童

幫助基層年青人，彷彿是為下一代創造希望，Eric後來更將對象擴展至特殊兒童，同樣是極需幫助的弱勢族群。「我曾擔任國際扶輪總監，和社員服務過特殊學校，當時得知沙田一間特殊學校的學生因語言障礙面臨學習困難，便想辦法提供幫助。」

▲ 曾於里約殘奧中獲得佳績的游泳運動員鄧韋樂，便是其中一位受助於扶輪社游泳訓練計劃的參加者。（經濟日報圖片）

他隨即與團員選購相應的學習器材，令老師可藉著這些器材協助學生解決困難，後來更於校內成立了語言資料中心，讓學生可持續得到更好的訓練。在Eric的積極推動下，扶輪社於不同的特殊學校實施游泳訓練計劃，其中里約殘疾人奧運會金牌得主鄧韋樂先生亦受此計劃啟蒙，於里約殘奧200米自由泳比賽中游出佳績，成為亞洲紀錄保持者，發揮所長，成就自己。

除了於本港服務有需要之人士外，Eric與扶輪社社友行善的足跡更遠及內地、印度、泰國等發展中國家。「我們定期家訪俗稱『老人村』的蓋山村，為村內餘下為數不多的老人帶來一點生氣。而扶輪社亦與泰國有關方面合作，興建淨水設施，為當地居民提供潔淨的食水，讓他們不再為髒水為身體帶來的疾病而憂慮。」Eric更分享指自己曾與團員到訪印度，親自為當地的兒童注入口服疫苗，以防小兒麻痹症。

▲ 2022年2月疫情最嚴重的時候提供罐頭乾糧食物給600個低收入家庭深水埗，為期三星期。（受訪者提供)

行善逾十年，Eric以身教影響身邊的人，讓他們一同加入行善之列，當中包括自己公司的員工和自己的女兒。「現在公司交由太太繼續管理，我就可以集中精力忙於我的『副業』。」

Eric的確有不少副業，大學講師、企業顧問等，但始終不忘繼續幫助有需要人士。「有時我們會和公司員工一同服務區內有需要人士，簡單如中秋派月餅、定期探訪獨居老人等，莫因善小而不為，是我的原則，因為你永遠不會知道，有沒有人會因為你的一個小幫忙而扭轉了命運。」

記者:王曉兒