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MOOV Live 麗英丨首個開個人音樂會　麗英以歌寫情書不忘初心

娛樂 19:00 2023/12/06

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《MOOV Live 麗英》

《MOOV Live 麗英》於昨晚（12月5日）假麥花臣場館舉行，此次為麗英出道4年來首個個人音樂會，她跟大家分享自己的歌曲及喜愛的音樂，與一眾粉絲及好友共度她的首個個人舞台。 

音樂會以「First Impression」為主題，開場前螢幕播出多條麗英翻唱歌曲的畫面，但播出的聲音卻是配以大眾對麗英的第一印象，引起觀眾的討論。

這時背負大背包的麗英從大門走入場館並走到咪高風前，帶上耳機，然後大眾的聲音淡出，音樂響起，麗英徐徐唱出陳奕迅的《貝多芬與我》，甫開場這首選曲已令人驚喜萬分，唱畢後麗英除下耳機，聽到的已是全場觀眾的掌聲及歡呼聲。

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《MOOV Live 麗英》

全場氣氛高漲

接著一段由鋼琴獨奏的經典動畫《唱K小魚仙》主題曲，延續簡約但深情的氣氛。伴隨著介紹麗英的旁白，麗英正式歡迎觀眾來到她的首個個人音樂會《MOOV Live 麗英》。 

隨後麗英隨著音樂，穿過觀眾席逐步走上以日式和室為佈景的舞台，曲風一轉，麗英唱出廣東話加日文兩個版本的《東京一轉》、動畫《K-ON!》主題曲，及《全死角美少女戰士》等多首搖滾歌曲，還有她的偶像 YUI 的《Again》，令全場氣氛高漲。

日本動畫《K-ON!》跟女歌手 YUI 都是麗英開始接觸音樂、喜愛音樂，玩音樂的契機，直到今日她的首個個人舞台，將音樂的力量發放給大家。 

熱血過後，麗英唱出幾首證明自己勇氣的歌：《矮妹正傳》以矮妹為傲，以及她曾經翻唱而受劣評的《銀河修理員》等。麗英感謝自己能鼓起勇氣，努力面對及改善自己的弱點。之後麗英唱出《飛》，帶領全場觀眾打開手機電筒並舉起手機揮動，配合歌曲氣氛令場面倍添感動。 

《MOOV Live 麗英》

為家人而唱

接下來，麗英繼續分享不同的音樂，包括她喜愛的樂團 YOASOBI 的歌曲《群青》以及她親自創作的《Freerider》。《Freerider》歌詞講述一些互相利用的關係，這時麗英分享感受，唱出小薯茄主題曲《蕃茄薯仔湯》向這群從不計較，與她並肩前行的「家人」致謝。 

除感謝小薯茄，麗英亦帶來《夜行》以及《幾分之幾》，這兩首深情的歌曲都是為她的家人而唱，在中段麗英邀請觀眾手持開場時派發的紙炮，全場大放紙炮。

麗英在首個個人舞台，將得到的喝采和愛送給一直支持著、鼓勵著自己的家人，埸面非常感動。 

《MOOV Live 麗英》

回歸到初心

音樂會接近尾聲時，麗英請出與她第一位合作做音樂的朋友，鋼琴家Daniel Chu（朱肇階），以琴聲作伴一起演出《距離》及《惡作劇完成》。

整個音樂會的編排其實是麗英送給大家的一封情信，無論被接受與否，麗英都已將她想說的話及想唱的歌好好地表演出來。 

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來到最後的安歌環節，麗英手執結他自彈自唱，表演她人生第一首用結他學習彈奏的歌曲 《Good-bye days》，之後她唱出首次公開演唱的新歌《貓之報恩》，表達對粉絲的感謝。

最後一首歌更是麗英在中學年代歌唱比賽首次公開表演的 《Begin Again》，意味她回歸初心，為她首個個人音樂會畫上圓滿的句號。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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