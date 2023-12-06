令人動容丨80歲父大壽只想兒子陪吃「壽司郎」 1個背後原因超催淚

▲ 有日本孝子在twitter分享，其父親最近過80大壽，竟堅持要去食壽司郎慶生。

父母擺大壽，通常都會在酒家擺幾圍或到高級餐廳食餐好！不過日本有一名孝子，在網上分享父親最近過80歲大壽，老父沒有要求到奢華的餐廳慶祝，反而要求兒子陪他去充滿意義和回憶的「壽司郎」慶生，網民知道背後催淚原因後表示：「趁爸爸還在世時，好好孝順他吧！」

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據日本媒體「grape」報導，該名日本孝子早前以網名「saso_______unko」在twitter分享，其父親最近過80大壽，他提議請父親吃頓飯慶生，於是問父親想去哪裡？

他說他想去Sushiro(壽司郎)。

當時孝子試圖帶父親去一家更高級的壽司店時，父親竟拒絕，並告訴兒子想去壽司郎背後的原因，「當妻子在世時，我跟她每個月會有一次壽司郎的約會！」

媽媽已經離世，父親認為他一個人去壽司郎，就會忍不住悲傷的情緒，所以父親想兒子陪他一起去，並一解對妻子的思念。因此兒子答應陪父親去壽司郎慶生，也答應父親日後每個月都會陪他去，兒子更大讚：「我的爸爸真可愛！」

看過貼文的網民被事件中的父親感動了，「趁爸爸還在世時，好好孝順他吧」、「好棒的故事」、「果然和誰吃飯很重要，跟錢無關」、「爸爸好可愛喔」、「把媽媽的份也一起吃了吧」、「早點說可以每個月陪他一起」。

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責任編輯：王明芳