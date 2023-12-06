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【理大暴動】6名被告暴動罪成　判監43至51個月

社會 17:42 2023/12/06

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東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩。（警方直播截圖）

警方指，於2019年11月18日晚上，大批示威者在彌敦道及窩打老道交界作出破壞社會安寧的行為。警方其後進行圍捕行動並以「暴動罪」拘捕213人，包括本案6名被告。6名被告較早前被裁定「暴動」罪成，今日（6日）在區域法院分別被判監43至51個月。

東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩指，2019年11月11日，理工大學發生暴動及違法事件，直至案發當晚（18日）理工大學內仍持續暴動，警方發現有人於網上號召市民，到油尖旺一帶分散警方警力，目的為營救理工大學內示威者。

當晚10時，警方到達加士居道驅散示威者，示威者沿彌敦道向油麻地方向推進，當到達窩打老道與咸美頓街交界彌敦道時，警方與2,000名示威者對峙。於一小時對峙期間，示威者做出多次破壞社會安寧破壞行為，包括堵塞馬路、築起陣地及向警方投擲超過250個汽油彈。

警方其後進行圍捕，行動中拘捕213人，並向213人起訴，案件分拆17宗案件審理。今日法庭審理第14宗分拆案件，當中15名被起訴人士罪名成立，除其中9名人士早前已判刑，今日餘下6名人士，被判43至51個月監禁刑期。被捕213人當中，187人已審理，其中11人被判入教導所，165人被判29至64個月監禁刑期，11人仍等候判刑。

警方重申，暴動屬嚴重罪行，一經定罪可被監禁10年。警方指市民擁有集會及遊行權利，但如作出破壞社會安寧行為，警方一定果斷執法絕不姑息。

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記者：黃傑偉

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