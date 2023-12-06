【博物館】科學館現址改建國家發展成就專館　重置於沙田文化博物館

▲ 科學館現址改建國家發展成就專館，並重置於沙田文化博物館。(資料圖片)

文化體育及旅遊局擬設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史，當中國家發展和成就專館選址香港科學館，而科學館將重置於香港文化博物館現址並進行重建，文化博物館拆卸後館內藏品將在其他博物館重新整合和重置。

行政長官在《2023年施政報告》中提出，政府會設立博物館介紹國家發展和成就（專館），內容涵蓋國家歷史、 政治、經濟發展和文化等領域。專館落成前，康樂及文化事務署會在現有的博物館內設立專廳，率先展示相關內容，深化市民對國家及國情的認識。此外，政府將改設 「香港海防博物館」成為「香港抗戰及海防博物館」，重點介紹抗戰歷史，以提升廣大市民的民族自信和愛國精神。

局方今日（6日）向立法會一個事務委員會提交文件，指專館擬利用香港科學館現址和現正規劃籌建在香港科學館及香港歷史博物館旁的擴建工程作為館址，並考慮將科學館重置於香港文化博物館現址並進行重建，提供更大的可用地積，並帶來更廣闊的發展空間，提供更多設施。同時，香港文化博物館的現有藏品將在其他博物館重新整合和重置。

專館的內容將涵蓋國家歷史，包括列強侵華和奮勇抗戰的經歷、新中國成立等；政治、科學、經濟發展、國家安全、體育成就、科技發展、航天科技；文化發展包括中華古代文明和非物質文化遺產等，藉此介紹國家各方面的發展和成就，以展示國家走向繁榮昌盛的里程。並在不同的範疇加入與香港相關的情況，讓市民更容易了解香港和國家發展息息相關的關係。專館亦會舉辦多元化的公眾及教育活動、青年國情培訓課程及交流等，以增強香港市民對國家和中華文化的認識。

文件又提到，局方會尋求內地博物館的支持和合作，包括中國國家版本館、中國共產黨歷史展覽館等，舉辦不同主題的展覽及商借展品，透過具豐富歷史價值的文物和古今實物說好中國故事，務求準確和全面地向市民展示國家發展的歷史和相關資訊，讓觀眾可通過實物和嶄新的多媒體展示技術近距離和具體地認識國家的發展進程和成就，從而獲得更深切的體驗。局方還在考察及計劃館內展出的內容。

至於將香港海防博物館改設為香港抗戰及海防博物館，當局解釋，政府十分重視紀念抗日戰爭的歷史，為了讓公眾認識抗戰歷史，以及內地與香港民眾携手抗敵的事蹟，在重建香港海防博物館時，館內已增加了與抗日戰爭相關的展覽及內容，並在2022年11月重開。在檢視博物館未來的發展方向後，認為新安排更清晰表達博物館的本質，以彰顯現時館內涵蓋有關 抗戰歷史的展覽，並提升香港市民，尤其是青少年對抗日歷史的認識，並對抗日先烈致敬。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜