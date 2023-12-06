【串謀傷人】Telegram群組鼓吹殺公務員　4男認串謀蓄意傷人等罪明年判刑

5名男女涉在2022年在Telegram群組鼓吹殺死公職人員和支持防疫政策的市民「奴隸」，又討論以無人機及槍械發起襲擊。4男今（6日）於區域法院承認串謀蓄意傷人及作出具煽動意圖的作為等罪，還押至2024年2月2日判刑。

5名被告為陳思諾（36歲，倉務員）、李浩源（18歲，無業）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）、張姓女生（16歲，學生）及蔡啟棉（19歲）同被控串謀蓄意傷人罪，指他們於2022年2月8日至5月7日期間，在香港，意圖使他人身體受嚴重傷害，而一同串謀與其他不知名人士串謀非法及惡意傷害另一些人。陳、李及黃另被控作出具煽動意圖的作為罪，陳另再被控管有攻擊性武器，黃另被控管有危險藥物及無牌管有槍械及彈藥兩罪。除陳的管有攻擊性武器罪獲法庭存檔外，4男承認餘下控罪。張則擬不認罪，根據司法機構網頁顯示，其案件將於今年12月11日開審。

案情指，案發時新冠病毒在港肆虐，政府推出多項防疫措施控制疫情傳播。Telegram一個本土激進群組「寧願站著死 也不跪著生存」在2022年2月成立，群組成員發布或轉載大量鼓勵違法的訊息，以極端暴力手段及使用不同戰術及武器，攻擊警員、公職人員、防疫人員及支持防疫政策的市⺠。

案情續指，群組建立人被告陳思諾抹黑防疫政策，指稱感染新冠肺炎患者身亡的人士遠比「黑警打死」的數目為少，亦指稱健康碼為「大監獄」，揚言要屠殺香港人 ，鼓吹殺死懷有「奴隸思想」的人 、 警員、公職人員、支持防疫政策的市⺠，甚至要殺死自己的家人，又鼓吹違反防疫政策和武裝自己，又討論他在「旋轉拍賣」購刀一事。

被告李浩源則提議可用生果刀襲警，又發起與群組成員見面，以了解眾人武器及裝備的水平和討論分工。被告黃澦羅鼓吹應該殺死和 「食咗」那些協助推行新冠抗疫措施的公職人員，以妨礙他們執行防疫政策。被告蔡啟棉積極參與討論購買武器作戰和傷人，認為應該備存武器，同時提議群組成員應先購買戰術工具，又討論使用航拍機以空投方式展開襲擊。

警方在同年5月拘捕各人，並在陳、李及黃家中分別檢出一把26厘米長刀、防毒面罩、氣手槍、BB彈、防毒背心、弩和短箭等。

陳另涉在其有175人追蹤的Instagram公開帳戶自稱「極端暴力」，「消滅所有極權狗及支持暴政的賤⺠」；李及黃另涉在Telegram和Signal交流和分享關於武器製作和使用的方法，指目標為「建立一個真正原先有民主自由嘅社會俾我哋下一代」。

在錄影會面中，陳解釋長刀打算露營時用來砍柴 、捕魚和自衛，他出於氣憤發出涉案訊息，無意實踐；李稱氣槍和BB彈用於野戰遊戲；黃則稱加入涉案群組是為了結識異性，他在群組稱「可以殺白兵食咗佢哋wor」是指《星球大戰》的角色，製弩是為了吸引女士；蔡解釋他不想因不活躍而被踢出群組才留言，他張貼「小型飛斧」的網上圖片只為博人認同。

記者：陳曉欣