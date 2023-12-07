正能量｜設計師自學羊毛氈製貓公仔幾可亂真　還原真貓神髓慰藉喪寵者心靈

人們常說，毛孩的世界很小、生命也短暫，對牠們來說，主人便是牠們一生的全部。這段相處的時光有多快樂、有多愛，離別的一刻就有多痛和不捨。愛貓之人Yoko同樣經歷過喪寵之痛，她花十多年時間鑽研羊毛氈手作，全人手製作出一隻隻不論外形、輪廓、神髓都與真貓極為神似的貓造型羊毛氈公仔，不但撫慰喪寵者心靈，也成為永恆的陪伴。

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小時候怕貓，長大後Yoko卻對扁面貓情有獨鐘。13年前養了第一隻貓BuB，原打算再養一隻讓彼此有個伴，但第二隻貓吉豬卻身患金錢癬、梨形蟲和貓感冒三種病。當時她帶着吉豬四出看獸醫，在家也盡力照顧，可惜最後吉豬仍於年半後離世。「我抱吉豬回家，哭着跟BuB說細佬走了，牠走過來舔了吉豬的頭一下，那個畫面我好深刻，因為我從未見過BuB舔貓。」深受打擊的Yoko，長達8年不能踏足診所身處的地區，情緒崩潰的她更會常常想着吉豬會否再回來。

▲ 縱使中學修讀美術，但始終擅長平面設計和繪畫，沒太多製作立體公仔的經驗。Yoko一步步摸索、研究和精進羊毛氈技巧，至今已十多年。（吳霆俊攝）

着魔般鑽研手作

療傷期間，Yoko接觸了羊毛氈手作。看到別人的貓造型毛氈公仔像真度極高，便主動報讀不同手作興趣班，從基本做卡通貓、美人魚公仔等學起——先學習使用有特殊倒鉤的戳針，一下一下把羊毛團戳成形，製成貓咪臉部輪廓後，再逐部分修飾。「密集式針戳羊毛團的過程需好認真、好專注地做，不可以心散。」

自此一試愛上，她便買書在家自學，放假由朝在家坐到晚戳羊毛造公仔，連上班的午餐時間也在戳，只為鑽研技巧，想愈做愈似。「一做就不想停，放假由早上11點坐到9點，像着了魔般。起初只要製作到一隻貓，已經覺得好喜歡、好似。」

親手植毛為瞳孔上色

這份對羊毛氈的熱愛，不斷推動Yoko精進手藝，故她選擇「越級挑戰」，學做像真度極高的貓造型毛氈公仔，除了要細緻地還原貓貓的外形、輪廓、耳朵、瞳孔等細節之外，更要運用植毛技巧，不斷重覆將一撮撮羊毛戳在公仔身上，使它摸上去有如真貓般的毛絨質地。除此之外，要製作一隻像真度高的貓毛氈公仔，其瞳色、花紋、輪廓大小和比例都好重要。為求還原貓貓的毛色，Yoko需於數款純色羊毛中，逐撮逐撮拿出來混色，要花上4至6小時。

▲ Yoko在公仔臉上黏上真貓鬢，令它更迫真。（吳霆俊攝）

貓咪瞳孔顏色各異，綠、黃、藍都有，有時甚至是數隻色漸變而成，Yoko便在玻璃眼球上揮筆，畫出最貼近原本眼球的色調。「好多技巧都要自己研究，想做得再似一點。至於毛色深淺、花紋，就好靠植毛後如何修剪。我常常在相機對比不同角度，像找錯處般，哪邊爭啲就再執，執到過到自己為止。」

一隻手掌般大的貓毛氈公仔，已足以讓Yoko花6至70小時製作，她從製作自己的愛貓開始，BuB、吉豬、Bubble都有其專屬公仔，這個自家系列也見證住她於手作路上的成長。

全人手製作意義非凡

全人手製作羊毛氈公仔，好講求手作的人經驗，以判斷針戳的力度、位置、深淺、次數等。試過用電動針協助，Yoko指始終不及人手製作。「按着自己的想法，投入許多時間和心機，辛辛苦苦地製作過後，那種投入和滿足感使成品更有意義。」

Yoko對自己的作品甚有要求，曾製作到一半覺得不符預期，便一下子推倒再重建。即使植毛費時傷神，長時間重覆針戳也會令手、背勞累，但她仍堅持做：「要極相似的話，其實3D Print最似。但它始終是一件硬物，羊毛氈的質感則較似真貓，而且全人手製作，我覺得感覺是不同的。雖然辛苦，但這是開心的辛苦。」

公仔助喪寵者過渡哀傷

歷盡千辛萬苦完成後，早年Yoko曾把作品上傳至貓貓群組，引起一陣熱議，開始有其他貓奴找她製作公仔，她亦因而開始教班。不少人因愛貓離世而找Yoko，身為過來人的她亦希望公仔能為他們帶來慰藉。「我明白這是件多傷痛的事，所以會更盡力去做。曾有客人托我為她朋友製作貓貓公仔，等了一年半，朋友看到成品那刻感動到哭了，我印象好深。我也是眼淺的人，有時聽到別人談貓貓的經歷，聽到牠們病、離世，都會難過。」有客人把公仔帶回家，家中的貓也有反應，以為是已離世的貓終於回家。

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除了委托Yoko製作，也有不少人跟Yoko上羊毛氈班，親自製作屬於自己的貓公仔。「有學生全家人都好愛貓，惟他的貓因意外離世，我們便合製公仔，他媽媽看到成品後哭得好厲害。其實對養貓的人來說，雖然（公仔與真貓）感覺始終不同，但這可以是心靈上的安慰。因製作公仔絕不是件輕鬆事，他們參與過、付出過，把愛和思念注入於作品之中，感覺像為已離世的愛貓做了一些事，意義便變得不同。」即使初學者手藝未精，Yoko也會盡力為他們修飾作品。

堅持十年只因愛貓

從一人研究，到分享作品、教班，接單製作，每個階段都有不同的意義和滿足感，羊毛氈手作更成為連結愛貓之人的媒介，Yoko指每次教班、分享作品，大家都會分享「湊貓經」，有些甚至與她成為了朋友。「大家同是愛貓之人，有共同理念，而教班更讓我看到，原來好多人都好愛貓，大家好盡力、好投入地照顧貓貓。」

十多年過去，興趣為Yoko帶來快樂和目標，有人視貓毛氈公仔為商機，Yoko卻從來只因喜愛而做—— 喜歡貓、喜歡羊毛氈、喜歡與人交流，喜歡公仔被人喜愛、被人欣賞，更感動於作品能成撫慰喪貓者的心靈。而隨着時間，Yoko的傷痛亦漸漸療癒，現在家中有3隻貓貓，她說：「每日睜開眼，看到牠們舒服地在家中睡覺，健健康康地一起吃東西，這些畫面已夠開心。」

記者：吳霆俊