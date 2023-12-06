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【支援中產】許正宇：「中產」無統一定義　較難提出針對性措施

政治 16:02 2023/12/06

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財經事務及庫務局局長許正宇。（梁偉榮攝）

有意見指中產階層「交稅多、福利少」，加上現時百物騰貴、環球利率及樓價高企，令他們承受巨大生活壓力。自由黨議員李鎮強關注，當局如何加強對中產的支援，以減輕他們的負擔。財經事務及庫務局局長許正宇表示，「中產階層」無統一定義，較難提出針對性措施，至於應否調整稅務措施，須審視對公共財政影響。

立法會大會上，提出口頭質詢的李鎮強提到，中產人士剛剛有能力購買私樓，同時又不合資格申請公屋和政府福利，加上利息高、物價貴、樓價高，基本開支佔中產收入的四成，他形容「餐搵餐食餐餐清」，李鎮強又追問，會否成立專責中產事務的委員會。

許正宇表示，即使沒有該委員會，政府對社會的支援仍然「實質重於形式」，他以多個例子說明，《施政報告》及《財政預算案》中，很多措施都讓不同市民受惠，包括中產階層。

他又指，政府考慮應否調整經常性稅務措施時，需要小心審視會否對公共財政帶來影響，以及是否符合稅制簡單及公平的原則。許正宇強調，2024至25年度《財政預算案》諮詢剛開始，政府樂意聽取各方意見。

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記者：趙居逸

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