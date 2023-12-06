【輔助醫療】政府研容許中醫師轉介作放射檢查　先於中醫醫院實行

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現時放射技師在一般情況下，只可接受由西醫、牙醫或脊醫轉介病人進行放射診斷檢查。政府昨日(5日)向立法會提交文件，建議修訂輔助醫療業條例，當中建議容許放射技師和醫務化驗師接受《中醫藥條例》（第549章）下的中醫師轉介，為病人提供診斷成像檢測及化驗檢查的建議。

文件提到，香港首間中醫醫院將於2025年年底起分階段投入服務，考慮到上述中醫醫院將按照其管治架構及運作模式，需訂定臨床指引及機制作轉介。政府建議管理局及其轄下相關委員會修訂放射技師及醫務化驗師的執業守則，以容許院內工作的放射技師和醫務化驗師接受同樣在該院工作的中醫師轉介，為病人提供診斷成像檢測及化驗檢查。

政府提出，建議在香港中醫藥管理委員會及其轄下中醫組完成相關專業討論後，向管理局作建議，由管理局及其轄下相關委員會進一步修訂放射技師及醫務化驗師的執業守則，以容許他們接受中醫師轉介，為病人提供特定的診斷成像檢測及化驗檢查項目，而有關項目的範圍可因應討論進展分階段落實。

政府計劃修訂《放射技師（註冊及紀律處分程序）規例》（第359H章）， 容許放射技師在指定情況下接受中醫師轉介，而具體生效日期會 在完成相關專業討論、修訂相關專業守則及做好其他準備工作後進一步指明。

放射科專科醫生、醫專選任委員方俊仁向TOPick表示，歡迎當局鼓勵中醫轉介至放射科，不過認為於轉介過程中仍有疑慮，同意當局可以先於相對具足夠空間的中醫醫院實行，惟於私營業界則未必可行。

方俊仁解釋，轉介X光等放射科圖像時，與抽血報告不同，放射科醫生需向所屬醫生提交報告，而報告9成以上為英文、內容的專業智識亦需長期訓練。方俊仁認為，中醫醫院的環境下，放射科醫生及中醫師有足夠空間進行溝通，因此較適合進行轉介。不過於私營市場下「衝鋒陷陣」，醫療報告的判斷關乎病人生與死，認為目前作轉介並不可行。

方俊仁亦認為，可以於骨科、跌打以及創傷科等範疇容許中醫轉介。他指，放射科醫學院正研究制定更清晰的指引，當放射科醫生需向中醫提交報告時，需更清晰列明化驗結果，例如如遇疑似是肺癌的個案，就建議需轉介至腫瘤科醫生。

不過，本身是中醫師的選委會立法會議員陳永光則不認同應「兩步走」容許中醫師轉介。陳永光表示，如分兩階段作轉介，亦即港府立場定性中醫師有兩個級別，會造成中醫之間的分化。他舉例，如中醫師同時於中醫醫院、以及私人場所執業，可能出現雙重標準的問題。

陳永光指，20多年前已要求容許中醫師可作轉介，中醫師已具備現代化的智識，可以檢驗MRI、驗血等報告，不過社會仍存在誤解。他期望，當局需盡快做好工作，促請訂立立法的時間表。

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記者：陳展棋