  • 21°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 20:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略·二十四節氣大雪｜氣溫下降一區最低13°C　中醫拆解飲食宜忌+一款湯水健脾益氣

健康資訊 18:59 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

適逢二十四節氣大雪時分，今日（6日）氣溫下降，市區低見攝氏18度，其中打鼓嶺最低僅13度，大家外出記得多添衣。註冊中醫師原穎欣接受訪問時指出，冬日氣溫下降或會誘發流感、骨痛、腹痛、疲倦及乾燥等症狀。有見及此，醫師為大家拆解大雪時節飲食宜忌、分享養生小貼士，同時分享一款湯水補腎益氣。

最新影片：

活得健康啲
活得健康啲｜化妝工具不洗易藏菌致爛面　專家教3招低成本快速清潔法

3招有助冬日養生

原醫師指出，天氣進一步轉冷，隨著溫度及濕度急跌，容易誘發呼吸道疾病、肌肉關節痛症及皮膚問題，想要避免冬日出現不適，生活上可遵循以下3招幫助養生：

  • 注意保暖，適時添衣：起床及外出時應適時穿上外套，亦可戴上口罩，避免吸入過多冷空氣，減低感染呼吸道疾病機會；氣管敏感人士亦應添加頸巾及披肩，以保護氣管及背部。此外，女士們深冬穿著短裙，亦可能會令下肢受寒，從而傷及肝脾腎經脈，長期受寒可導致手足冰冷、經痛等不適，因此應盡量避免。
  • 適當運動增強氣血：天氣寒冷，加上日照時間短，容易令人感到疲倦。醫師建議冬日應早臥晚起，稍稍延長睡眠時間、盡早入睡；早上亦可多曬太陽，並作15分鐘急步行，以提振陽氣，增加氣血運行。
  • 多注重「補水」及「保水」：天氣乾燥，除了應多飲用暖水、避免生冷飲食外，皮膚亦要注意保濕，濕疹患者要避免使用過熱之水洗澡，以免加劇搔癢，沐浴後應立即塗上低刺激性保濕軟膏。

冬日忌飲室溫水？

深冬飲食宜溫熱，忌食生冷，所有室溫或以下溫度飲食亦應避免。原醫師指出，不少人以為飲用室溫水不屬飲冷，惟冬季氣溫低，室溫水實與冷水無異，長期生冷飲食恐折損脾胃陽氣、影響消化功能，導致食慾不振；部分脾胃特別虛弱患者，食後更可能出現腹痛或肚瀉。

冬日養生飲食宜忌

原醫師表示，冬季是進補好時機，此時可以補陰為主，進食適量滋補食療，陽虛者亦可輔以補陽。

惟進補前亦要注意個人體質，其中脾胃虛弱、易胃脹胃痛、便秘泄瀉等人士則不宜過度進補，需選擇較平和易消化食物；另外燥熱或陰虛體質、經常熬夜或喜食辛辣煎炸、平素容易口舌生瘡、口乾苦、心煩氣燥、潮熱盜汗者，亦需避免溫燥補品。

4大養生食材

冬日飲食方面，醫師建議宜多進食以下4類有助驅寒、養陰、補腎及溫性暖身食材，惟辛辣類食材切忌大量進食，其熱性可燥傷陰液：

  • 辛辣類驅寒食材：薑、胡椒、辣椒等
  • 養陰食材：鱉、龜、鴨、響螺、百合等
  • 補腎食材：黑豆、黑桑子、黑棗、黑木耳一類黑色食物，於中醫角度具調補腎精功效
  • 溫性暖身食材：羊肉、牛肉、糯米、南瓜等

黑豆烏雞補腎湯

原醫師又推介以下一款老少咸宜養生湯水，有助冬日健脾益氣、滋陰補腎。

點擊圖片放大
+7
+6

材料：黑豆 30克、烏雞 1隻、豬瘦肉 200克、花旗參 15克、製何首烏 10克、合桃 20克、淮山 20克

做法：

1. 材料洗淨，黑豆、合桃、淮山，以清水浸泡一小時；

2. 烏雞去除內臟、切件；

3. 豬瘦肉切塊；

4. 所有材料放入鍋中，加清水2500毫升（約9碗水）；

5. 大火煲滾後轉文火煲1.5小時；

6. 加入適量鹽調味。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 美食 食譜 兒童健康 養生 敏感 關節痛 腹痛 中醫師 中醫