Ben Sir見家長丨為學生減壓加強親子溝通　Ben Sir初試啼聲喃嘸腔唱《打救你》

▲ Ben Sir與心理學家Sarah，聯手改編啜核歌詞。

【BenSir心理輔導/家長輔導/學童輕生】從事教育工作逾30年的Ben Sir（歐陽偉豪）非常關注青少年自殺問題，早前他舉行「教老母做老母」講座，調教「老母們」與子女的溝通後，即將再舉辦《教老豆做老豆》講座。

Ben Sir最近初試啼聲涉足樂壇，與心裡學家Sarah聯手填詞，將原創歌曲《快樂頌》，重新填詞改編成《打救你》，歌詞到位，道出青少年的問題，由Ben Sir主唱，「我哋試下用一啲世界共通語言，音樂帶出當中的訊息，希望同政府的三重機制互相配合。」

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今晚8時，Ben Sir主唱的《打救你》將會在網上播放，歌詞第一句就是「淨係緊張測考分數，有冇認真關顧我，滑浪劍擊都要攞獎，排名證書逼爆我」，完全道出了孩子讀書及攞獎的壓力，家長對子女缺乏的真正關心。

對此，Ben Sir表示有不少家長缺乏親子溝通，學生經歷了很多考試的壓力，甚至小息會遇到被同學排擠，

冇同學同佢玩，搞到晚上失眠，眼光光失心慌，手震震嘅情況。

最後那段是道出，社會經常叫大家加油打氣，但你冇油冇力，怎樣加呢？

成個起承轉合的精神，不健康的過程可以展現出來回應社會，要著重親子溝通這件事。

這首《打救你》歌詞啜核，容易上口，選用《快樂頌》的樂曲是基於輕快、開心，並且冇版權，可以快速回應事件，加上Ben Sir獨特的喃嘸腔，一聽就入腦，Ben Sir表示著重親子溝通又豈能少了首宣傳歌呢，其次是想令件事的氣氛溫暖些，來回應政府有三重管理學童的精神健康的機制，

我覺得好冷冰冰，唔係好啱年青人、學生歌的口味，所以我哋試下好窩心用一啲世界國際共通語言，音樂帶出當中的訊息，希望同政府嗰三重機制係互相配合。

而另一填詞人Sarah是心理學家，對於這個話題相當之熟悉，Sarah一日就寫了歌詞，另一日就由Ben Sir搞掂，兩人合力夾手夾腳很快完成，MV亦獲多位朋友的友情客串，整首歌連拍MV一星期多就搞掂。

▲ Ben Sir為學生減壓，不介意開金口，唱出《打救你》。

《打救你》

填詞：Ben Sir、Sarah Luk; 原曲：快樂頌

友情客串伴奏：Eric，Louis，Catherine, Sarah

淨係緊張測考分數 有冇認真關顧我 滑浪劍擊都要攞獎 排名證書逼爆我

你我擁抱並肩出發 迎着急風與波濤 日日笑口走出苦惱 快快將心聲細訴

又係小息孤單一個 無人願意睬吓我 樣貌髮式稍有偏差 人人哈哈取笑我

興趣不會只得一個 去chill 傾偈跳Yoga 運動唱歌打下太極 困擾心境總會轉

夜夜眼光光到天光 牀前明月失心慌 日夜到黑輾轉反側 磨牙咬手手震震

變化不要驚慌失措 煩悶抑鬱要舒緩 但願你將心裏困惑 與我一起釋放佢

日日唱好加油打氣 無能無力點樣加 但係覺得總要死撐 似有把聲音叫我

聽聽心裏自己感覺 萬千苦惱與心煩 慢慢去講心裏問題 撐你不只得我倆

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責任編輯：王明芳