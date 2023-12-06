SEN學童丨上課不專心欠交功課忘寫手冊 港媽帶兒子求診證患ADHD

▲ 不同的研究報告顯示，每100名學童中，約有3至7人患有ADHD。

「你的孩子上堂非常不專心，很容易走神，經常玩手指和文具，時常忘記抄手冊，因此欠交功課，這樣成績當然不好，你會否考慮帶孩子做一些評估？」以上是一位老師約見家長時對學生的描述，作為家長當聽到老師有這樣的評價，應該感到非常沮喪。但當這位家長接受老師的建議，嘗試評估他的子女是否「欠缺」了什麼？最終得出喜出望外的結果！

對於學生而言，努力讀書雖然是他們的責任，但假如家長希望子女能贏在起跑線，而幫他們報讀過多的課外活動，令到孩子過分疲勞，沒有充足的睡眠，這樣家長應該首先作出自我檢討。相反如果家長已經採取寬鬆的讀書政策，假如孩子面對每天日常的功課都感到非常大壓力，或許就需要評估他們孩子的能力是否欠缺了什麼？

這位家長帶着無奈的心情攜同他的孩子來做評估，在評估過程中，這位家長經常怪責他的孩子非常懶惰，做事敷衍了事，所以給老師留下壞印象，最終需要看精神科醫生。經過詳盡的評估後，原來這位孩子欠缺的是「專注力」，他被診斷為「專注力不足/ 過度活躍症」（Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)。當聽到這個診斷，這位家長還是一頭霧水，因為他對這個病並沒有任何認識。

ADHD 其實是一個非常普遍的兒童及青少年精神疾患，根據不同的研究報告顯示，每100名學童中，約有3至7人患有ADHD。

研究也指出，ADHD學童的腦額葉 (Frontal Lobe) 區域的血液流量較同齡學童低：而腦額葉就正是控制專注力及衝動抑制的地方，這可能解釋了為何ADHD學童執行力 (Executive Function) 較弱的背後原因。研究亦指出ADHD學童腦內的傳遞物質多巴胺 (Dopamine) 系統也出現失調現象。

當孩子的ADHD診斷被確立後，老師和家長也同步進行行為治療，再加上藥物的協助，他的孩子成績突飛猛進，在學期尾更獲得「進步獎」，之後他的父母欣然告訴親朋好友：「原來我的孩子不是懶！」表面上看這次學童壓力是源於懶讀書，實際上其問題癥結是家長不以為意的 ADHD。

另一方面，由於學校老師經驗豐富，他們是比較容易察覺那一位學童是有專注力不足 (attention-deficit) 或過度活躍 (hyperactivity)，假如老師想約見家長，或許老師想循循善誘地 勸導家長帶小朋友做評估，這可能是一個善意的邀請，因為它能給予患有ADHD的學童一個重生的機會！

文章獲林震醫生授權轉載。

