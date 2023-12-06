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梁諾妍宣布懷孕預產期明年4月　驚嘆洪永城基因強大：超聲波嘅寶寶已好似你

娛樂 21:36 2023/12/06

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梁諾妍宣布再做媽媽。

早前已傳現年35歲梁諾妍（Inez）懷孕再做媽媽，不過洪永城（Tony）之前沒有直接承認。在今天晚上（12月6日），梁諾妍終於在個人IG宣布喜訊，女兒Amber將升呢做家姐。

原來今天是Tony的40歲生日，而Inez特意選今天報喜作為丈夫的最佳生日禮物。梁諾妍分別上BB超聲波照片、腹部隆起的她用肚對住丈夫的照片，Inez寫道：

洪爸爸今年嘅生日禮物😌👶🏻
唔知道，你上年嘅生日願望係唔係三年抱兩呢？
如果係嘅
恭喜你，你願望成真啦🥰
決定喺你生日同大家分享呢個喜訊
夠晒meaningful呢
祝你生日快樂，身體健康
健健康康照顧我，照顧Molly 同Sirface，同埋Sirface no2😂
相信你嘅基因真係好強大
超聲波嘅寶寶已經覺得好似你😂
多謝大家嘅祝福🩷
Sirface no2 ，我哋喺出年4月頭見🥰

#babyno2ontheway
#一家四口變五口
@guruhung
@mollynamber

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好動媽咪丨洪永城老婆疑似陀B慢跑減壓　梁諾妍盼參加親子馬拉松

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