梁諾妍宣布懷孕預產期明年4月　驚嘆洪永城基因強大：超聲波嘅寶寶已好似你

▲ 梁諾妍宣布再做媽媽。

早前已傳現年35歲梁諾妍（Inez）懷孕再做媽媽，不過洪永城（Tony）之前沒有直接承認。在今天晚上（12月6日），梁諾妍終於在個人IG宣布喜訊，女兒Amber將升呢做家姐。

原來今天是Tony的40歲生日，而Inez特意選今天報喜作為丈夫的最佳生日禮物。梁諾妍分別上BB超聲波照片、腹部隆起的她用肚對住丈夫的照片，Inez寫道：

洪爸爸今年嘅生日禮物😌👶🏻

唔知道，你上年嘅生日願望係唔係三年抱兩呢？

如果係嘅

恭喜你，你願望成真啦🥰

決定喺你生日同大家分享呢個喜訊

夠晒meaningful呢

祝你生日快樂，身體健康

健健康康照顧我，照顧Molly 同Sirface，同埋Sirface no2😂

相信你嘅基因真係好強大

超聲波嘅寶寶已經覺得好似你😂

多謝大家嘅祝福🩷

Sirface no2 ，我哋喺出年4月頭見🥰 #babyno2ontheway

#一家四口變五口

@guruhung

@mollynamber

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