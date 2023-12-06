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【區議會選舉】陳國基：不會要求公務員出示心意謝卡　麥美娟：任何人毋須交代有否投票

政治 23:00 2023/12/06

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政務司司長陳國基今日表明，不會要求公務員出示投票後的心意謝卡，以證明有無投票。(陳國基fb圖片)

政府將向於區議會選舉投票的市民派發心意謝卡，並於票站外設打卡位。政務司司長陳國基今日表明，不會要求公務員出示投票後的心意謝卡，以證明有無投票。民政及青年事務局長麥美娟指，任何人都毋須交代有否投票，或投了給誰人。

陳國基今日接受電台專訪指，心意謝卡無名字、無身份證號碼，每張都一樣，無法達到監察公務員有無投票的目的。他強調，謝卡純粹感謝投了票的市民，沒有其他目的，社會不應以「陰謀論」去思考。

麥美娟今日出席鄉議局活動後見記者，被問到會否擔心派發心意謝卡措施，讓人認為政府向公務員及其家人施加投票壓力，她回應指，提出派發心意卡的安排，是暖心措施，向每一名來投票的市民表示謝意，認為無需過分解讀，任何人都毋須交代有否投票，或投了給誰人。

3副司長拍片呼籲大家區選投票

政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸和律政司副司長張國鈞聯手拍片，呼籲大家區選投票。卓永興提醒，區議會地方選區，雖然每區都有兩個議席，但選民只可以投票給一位候選人，在使用票站提供的印章作出選擇時，只能對一個心水候選人蓋上剔號。

入境處：拒絕不受歡迎人物入境

另外，入境處處長郭俊峯昨日與澳門特區治安警察局局長吳錦華，就區議會選舉投票日的出入境安排，舉行視像會議。雙方於會上達成共識，會加快處理香港居民證件過期或遺失個案，入境處會繼續執行並維持有效的出入境管制，以方便旅客訪港，並拒絕不受歡迎人物入境。

民政事務總署宣布，「共建美好社區大滙演」各場地的免費入場券已經全部派出。

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責任編輯：區綽彥

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