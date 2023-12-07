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【政政系重組】中大政政系重組獲教務會通過　所屬新學院突改名「政務與政策科學學院」

社會 00:00 2023/12/07

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逾50年歷史的政政系，勢將併入新學院。（中大政政系網頁截圖）

中文大學教務會昨（6日）全票通過「政治與行政學系」重組方案，並將呈交中大校董會審議，意味逾50年歷史的政政系，勢將併入新學院。學系早前公布新學院暫名為「政治管理與政策科學學院」，據悉昨日呈交上教務會的學院命名亦有修訂，新學院名稱突然「去政治」化，臨時改為「政務與政策科學學院」。

教務會通過方案　交校董會審議

學系重組內容包括將政政系、數據科學與政策研究課程，以及全球研究課程歸入新學院。據中大政政系主任盧永鴻早前在該系年度通訊刊物透露，計劃最快下學年成立的新學院暫名為「政治管理與政策科學學院」（School of Governance and Policy Science），簡稱「政政學院」（School of GPS）。盧當時解釋新學院涉獵政治、公共管理和國際關係範疇，具備全球及中國視野，符合中大策略定位。

其後專責小組提交長達90頁最終報告，提議新學院名稱改為「管治與政策科學學院」或「全球管治與政策科學學院」。惟上述兩個名稱均「去政治」，引來師生爭議，據學生成立的「政政合併關注組」指，盧永鴻曾在諮詢會上表示「政治呢個名太嚇人」，導致政政系收生不足。

不過，據悉昨日教務會議程審議的新學院名稱，中文名又臨時改為「政務與政策科學學院」，英文名則維持不變，有關學院於明年8月成立。會上有人問及學院名稱會否再更改，社科院院長趙志裕當時回應表示，如有人提出新建議，可再提交到相關專責小組重新通過諮詢和投票等程序。

中大昨回覆表示，學院命名未有定案，並解釋新學院是一行政架構，將保留各課程自主權，詳情將由課程與新學院再作討論。

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記者：馮琪雅

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