【政政系重組】中大政政系重組獲教務會通過　所屬新學院突改名「政務與政策科學學院」

▲ 逾50年歷史的政政系,勢將併入新學院。(中大政政系網頁截圖)

中文大學教務會昨(6日)全票通過「政治與行政學系」重組方案,並將呈交中大校董會審議,意味逾50年歷史的政政系,勢將併入新學院。學系早前公布新學院暫名為「政治管理與政策科學學院」,據悉昨日呈交上教務會的學院命名亦有修訂,新學院名稱突然「去政治」化,臨時改為「政務與政策科學學院」。

教務會通過方案 交校董會審議

學系重組內容包括將政政系、數據科學與政策研究課程,以及全球研究課程歸入新學院。據中大政政系主任盧永鴻早前在該系年度通訊刊物透露,計劃最快下學年成立的新學院暫名為「政治管理與政策科學學院」(School of Governance and Policy Science),簡稱「政政學院」(School of GPS)。盧當時解釋新學院涉獵政治、公共管理和國際關係範疇,具備全球及中國視野,符合中大策略定位。

其後專責小組提交長達90頁最終報告,提議新學院名稱改為「管治與政策科學學院」或「全球管治與政策科學學院」。惟上述兩個名稱均「去政治」,引來師生爭議,據學生成立的「政政合併關注組」指,盧永鴻曾在諮詢會上表示「政治呢個名太嚇人」,導致政政系收生不足。

不過,據悉昨日教務會議程審議的新學院名稱,中文名又臨時改為「政務與政策科學學院」,英文名則維持不變,有關學院於明年8月成立。會上有人問及學院名稱會否再更改,社科院院長趙志裕當時回應表示,如有人提出新建議,可再提交到相關專責小組重新通過諮詢和投票等程序。

中大昨回覆表示,學院命名未有定案,並解釋新學院是一行政架構,將保留各課程自主權,詳情將由課程與新學院再作討論。

記者:馮琪雅