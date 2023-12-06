【聖誕優惠】IKEA人造聖誕樹大減價　 每棵50元料再掀搶購潮

▲ IKEA去年的真聖誕樹減價至50元，今年輪到人造聖誕樹減價至50元。（資料圖片）

去年宜家家居（IKEA）臨近聖誕，將真聖誕樹由近千元劈價至50元，引來各分店出現搶購熱潮，不用3小時售罄存貨。宜家家居今年再「發功」，今晚（6日）在社交平台宣布，今年人造聖誕樹大減價，由明早（7日）至本月20日，全部尺吋人造聖誕樹均一價50元，各門市有售，料再掀搶購潮。

翻查宜家的官方網頁，今年未見有真聖誕樹發售；而人造聖誕樹由最細棵150厘米（原價349.9元），其次是180厘米（原價449.9元）、205厘米（原價599.9元），以及最高210厘米（原價899.9元）；而明天開搶價全部尺吋劃一售50元。以最大棵210厘米原價899.9元，相當於大減94%。

官網在產品介紹，指「松針不會掉落，不用清潔」， 又指用完可分拆成小件，方便收納。

▼ 點擊圖片放大 +2

宜家的小編更借區選「抽水」，更打著「銷情告急」旗號，說「小編做爛市，希望來年連任」，更指「4棵仲即時額外6折」。

不少網民已相當興奮，笑言50元買聖誕樹正好用來送禮，

「聖誕交換禮idea ! 大件夾抵」；

亦有網民直言「屋企無位都要買呀！」

有網民就話，「無真（聖誕）樹（減價）呀？我等真樹呀」；另有心水清的網民就指，「笑死我，同舊年一樣聖誕波係貴過聖誕樹」。

不過有網民看不過眼，無論真假聖誕樹，佳節過後不少都淪為垃圾被棄置，直言「樹無問題 土地問題」、「垃圾徵費就慘」、

「人造（樹）唔環保，出年唔好做啦」

▼ 點擊圖片放大

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍



