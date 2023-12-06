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【科學館搬遷】科學館擬搬入沙田　議員憂人流大減、促交代文化博物館展品去向

社會 23:17 2023/12/06

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過去在科學館舉辦多個主題展覽備受小朋友歡迎。（資料圖片）

政府擬設2間博物館介紹國家和抗戰歷史，文化體育及旅遊局最新建議將位於尖沙咀的科學館，改建成為國家發展和成就館；筲箕灣的海防博物館改為「香港抗戰及海防博物館」。新安排下，科學館將重置於沙田的文化博物館現址並進行重建，有議員憂重置後令科學館人流大減。

民建聯立法會議員、民政及文體事務委員會主席鄭泳舜表示，同意專館坐落市區，但指科學館一向受市民歡迎，特別是小朋友，認為重置於沙田後，新展館須具有現代標誌性建築特色，增設一定高度空間，以便放置大型展品，並更新常設展品，多辦具話題展覽吸引遊客，否則擔心人流大減。

對於文體旅局提出將文化博物館現有藏品重置到其他博物館，意味該館將被「殺館」，鄭泳舜稱期望當局對此作詳細交代，因該館目前的常設展館包括李小龍展覽、金庸館、粵劇文物館、瞧潮香港60+、書畫及藝術作品館，其中的李小龍展及金庸館展品何去何從，是否納入即將成立的流行文化館內，促當局交代。

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責任編輯：馮琪雅

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