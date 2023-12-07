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好去處｜Pink Dot西九12.10粉色周日必影打卡位　參與許願即送限定幸福御守

休閒消費 11:04 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

年度LGBTQIA盛事《Pink Dot HK一點粉紅2023》繼疫情停擺5年後再度回歸，將於今個星期日舉行！音樂會、論壇、攤位豐富活動齊聚於西九，多位歌手亦會到場表演力撐，與大家過個粉色星期日，一起宣揚多元共融的美好理念。

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今年Pink Dot HK由JACE陳凱詠及釗峰擔任粉紅大使，另外更有多位人氣歌手加入表演陣容，如Lolly Talk、鄧小巧、Nowhere Boys、The Hertz、Winka@COLLAR、全民造星5亨仔等等，眾星雲集。

除了有得睇騷、參加活動、買紀念品，當然少不了與打卡位拍照留念！今年最吸晴的莫過於OneDegree攤位的巨型日式粉色鳥居和繪馬許願牆。

參加者可掛上象徵著守護家庭的屋形繪馬許願卡，大家可自由表達心願或愛意。而且凡於活動現場參與許願或參加Q&A活動，即可免費獲贈限定幸福御守，將這份愛意和祝福傳揚開去！

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《Pink Dot HK一點粉紅2023》

日期：12月10日
時間：1-7pm
地點：西九文化區藝術公園
＊免費入場

記者：吳霆俊

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