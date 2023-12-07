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美食速報｜Häagen-Dazs雪糕火鍋堅果控必食　限時88折超可愛迪士尼造型

休閒消費 10:38 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

一大班人開聖誕Party除了打邊爐、食Pizza或炸雞，又點少得甜品？雪糕火鍋一人一粒，揀自己心愛的口味和配料，冰熱交融、脆軟口感極之吸引！Häagen-Dazs™最近不但推出新款「4重堅果」配料雪糕火鍋，火鍋爐更換上新造型，既有極華麗香檳銅馬賽克型、金邊寶石型，亦有3大迪士尼可愛角色，無慮即決，快點為聖誕Party做好準備啦！

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靚太安樂窩︱靚太必學高貴聖誕大餐菜餚　可嵐教煮傳統法式紅酒燴雞

今次全新登場的「The Party Duo」外賣雪糕火鍋，啱晒鍾意脆卜卜口感的「堅果控。除了必備的雪糕球和朱古力醬，其4重配料是一大亮點，其中包朱古力碎、焗杏仁碎、薄脆脆片及脆焦糖粒任君選擇，配上8款口味的雪糕球，每啖都可作不同配搭，多重滋味享受！而即日起至12月12日，渣打信用卡客戶購買Häagen-Dazs™「The Party Duo」外賣雪糕火鍋，可享9折獨家早鳥優惠。

開Party除咗食，打卡當然都是一大重點！今次Häagen-Dazs™在鍋具上亦搞搞新意思，除了經典火鍋套裝，亦可另揀選「香檳銅」馬賽克火鍋爐，或六角形玻璃火鍋爐。玻璃火鍋容器配下鑲金邊的寶石形掛鍋架，外形華麗典雅，超打卡able。

除此之外，迪士尼粉絲亦要特別留意，因為Häagen-Dazs™亦聯乘迪士尼推出米奇、米妮和唐老鴨造型外賣雪糕火鍋，火鍋爐化身為3大角色，吃完火鍋更能成為家中擺設，超可愛！即日起至12月12日，訂購Häagen-Dazs™ x 迪士尼外賣雪糕火鍋更享限時88折，粉絲們要把握時間Order了！

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若堅果控仍覺得未夠喉，亦可一嚐Häagen-Dazs™專門店推出的「Nutty Wonderland 堅果盛宴」限定甜品，兩款新口味「開心果雪糕」和「栗子撻雪糕」，配上「開心果紅桑子雪糕特飲」、「夢幻開心果雪糕特飲 」、「雪糕果漾吐司」、「雪糕蕨餅甜品杯」等限定甜品，極之豐富。

記者：吳霆俊

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