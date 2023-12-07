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靚媽人妻丨陳自瑤未有隨老公離巢共同進退　Yoyo首當女一事業發展順利

娛樂 11:54 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

日前，效力TVB 17年的「兩屆視帝」王浩信透露半年前已完約，目前已回復自由身，沒有簽任何經理人公司，現時與TVB為部頭合約形式。

浩信的太太陳自瑤（Yoyo）未有再社交網就老公離巢一事發文，並一如平日般分享日常靚相，風騷整餅的Yoyo，所製的蛋糕又是否有寓意呢？

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Yoyo無視老公離巢？

在王浩信宣布離巢當日，Yoyo在社交網分享自己為媽媽製作生日蛋糕的相，相中的Yoyo捧著蛋糕兼笑得開懷，似乎未有受老公離巢而影響心情。

Yoyo製作給媽媽的粉紅色生日蛋糕，放了一個閃耀皇冠、大量金幣，是指自己有能力可為媽媽賺很多錢嗎？

的確，Yoyo近年在TVB的發展愈見亮眼，奪最佳女配角、《好聲好戲》傑出聲演總冠軍、《識貨》主播總冠軍，更首當女一主演TVB劇集《婚後事》，故未有與老公「共同進退」也很正常。

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「黑面」賀老公奪視帝

浩信、Yoyo在2011年11月11日上午11時舉行婚禮，Yoyo於2012年4月27日誕下女兒王靖喬（QQ）。

二人在婚姻初期經常夫婦檔出現公開場合，可是近年多次傳出因為Vincent異性緣旺導致二人關係欠佳。事實他們近年不但沒公開放閃，甚至同時出席同一場合也不合照，而且各自社交平台也沒分享對方的照片等。

在《萬千星輝頒獎典禮2020》中，王浩信以《踩過界II》文申俠贏得視帝，更在台上罕有答謝Yoyo幫忙照顧女兒，Yoyo剛被拍下木無表情的反應，成為經典。

這一幕成為了經典。（影片截圖）

到2022年，Yoyo奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角致謝時，表示「多謝所有屋企人」而沒有提王浩信的名字。

在頒獎典禮翌日，她發長文寫得獎感言，也沒有提及丈夫。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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