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移英港人丨移英中年港男搵工9個月寄532份 靠1招覓到新工做回老本行

家事百科 10:56 2023/12/07

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中年港男移民英國，慨嘆搵工好困難。

【移民/搵工/求職】移民潮下，不少港人為了移民英國放棄香港高薪厚職，寧願到英國重新開始！1名年近50歲的港男，早前在網上分享，直指在英國最困難是搵工，他移英1年半，9個月send了532份CV，他搵工搵到懷疑人生，最終靠1招令他覓到新工做回IT admin老本行。

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該名年近50歲的中年港男，早前在facebook群組的「英國香港人生活交流區」，分享移民英國後的搵工心得。

在英國展開新生活的他，稱來了1年半，所有事都要靠自己努力一一解決，但最困難的事就是搵工，他指自己搵工搵了近9個月先搵到1份穩定的工作，也慶幸是做返老本行IT admin。

他拆解及總結搵工的感受及真實狀況，他send了532份CV(履歷表)、contact 54個recruiter，

呢個數目一啲都唔多，send得多過我嘅大有人在。不過我認為recruiter幫到你大約得30%，好多淨係嚟收CV，講完一堆廢話之後都係冇下聞，勸大家千祈唔好對recruitar打來嘅電話有任何期望…

無回音下，他重新執過份CV無數次，只是跟format都玩到傻，他指在英國搵工，CV一定要用當地的語法來寫，一張紙過，key point是重點，切忌「水蛇春咁長」， 因為這裡很多公司都用一種ATS的system來自動掃描收到的CV，篩選過後才安排人手翻閱。求職信方面，他建議內容應盡量簡潔，字數大約100字，並提醒記得留下聯絡方法，包括電話、電郵和求職網站帳戶…等等。

他續指，一般英國招聘中介收到履歷表後也會致電給求職者，但不要對電話有任何期望，「打電話嚟齋問嗰啲你就算把啦，唔使上心」，因中介留意到有公司請人，就會漁翁撒網，將求職者的CV轉發出去，所以「幫到手嘅機會唔高」。身為過來人的他，每一日都會收到電郵，通知他未能進入next step，所以他提醒求職者「千祈唔好灰心」。

課金買服務

最終，他決定在求職網站Linkedin建立帳戶，並且「課金」購買高級服務，讓他一有心儀工種，就可以手快申請。有公司見到他在求職網站的帳戶，甚至沒有公開招聘就相約面試，最終他成功獲聘。

中年港男坦承自己沒有degree，只是廿年前在工業學院畢業，在港做了廿多年的IT Support，他覺得大學證書只是用來通過初步篩選，「我見過10份工，公司問都冇問過你讀乜嘢書或考試成績」，而他亦是到達英國才考了2張IT證書，用來襯托個CV，

degree嘅嘢有個自然好啦，冇嘅千祈唔使灰心㗎，當你見得幾次工你就會明我呢句講乜㗎喇…！

他更指來到英國便要適應下這裡的生活文化和工作文化，最後他希望一眾移民港人，盡快搵到工啦！

貼文一出，即獲網民大讚中年港男分析詳盡、好有用，「英國職場文化，公司看重 culture fit 和 motivation 比技能更重要，這是香港人搵工忽略的障礙，我會來緊出片和大家分析一下。」、「嘩!你真勵害，成功揾到自已喜愛的 IT 工作」。

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責任編輯：王明芳

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