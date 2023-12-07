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【復常之路】袁國勇孔繁毅等學者撰文　倡非疫情期間仍要篩查入境旅客、冀疫情再臨仍生活如常

社會 11:46 2023/12/07

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（資料圖片）

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大臨床醫學院內科學系講座教授孔繁毅等4名學者今日（7日）在報章撰文，就香港未來應對疫情提出建議。團隊表示，沒有人會知道大疫症何時再臨，認為未來應及早偵察，於新發傳染病萌芽之際、成疫之前，撲滅於源頭之處；又期望港人可以採取「平時如戰時，戰時如平時」心態，一旦發生疫情，本港仍能如常運作如常，毋須長期停工停課，海陸空交通航運如常，市民日常生活如常。

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文章指，無人能知大疫何時再臨，可能是10年、明年或明天，建議外防輸入應由現時開始。團隊建議非疫情時需嚴格篩查發熱或生病的入境旅客，在各邊境口岸準備好檢測設施，用鼻咽拭子篩檢發燒入境旅客，以多重聚合酶鏈式反應檢測常見呼吸道病原體，並成為常規做法。團隊又指，旅客需時刻佩戴口罩，並接受流行病學追蹤；邊境管制亦要減少豁免，防止感染個案流入本港。

團隊認為，私家醫院、私營診所及門診之防疫設備必須與公院看齊，並於大流行時分擔公院的負擔。文章提到，私營醫療機構既有營利，可用於改善院內、診所及門診感染控制有關之硬件，如提升鮮風供應及病房換氣率、增加負壓隔離病房等。日後再遇大流行時，私院5000多張病牀，部分可轉為負壓隔離病牀，短時間提供大量緩衝空間，以免公營醫療系統崩潰。團隊指，新冠期間，有很多私人執業醫護到公營機構協助抗疫，足見本港醫護質素之高。應趁現在加強培訓工作，讓醫護複習訓練感染控制及基礎傳染病知識，溫故知新，充分備戰，日後大疫再臨，可全民皆兵。

團隊又呼籲提升公共衛生標準以及檢測應急能力，建議醫管局及衛生署應具備快速擴大各種核酸檢測的設備、人手及技術，以便短時間內啓動大流行模式，私營醫院和診所的防疫設備，應該與公立醫院看齊，以便於大流行期間分擔公院壓力。文章又建議研究逐漸淘汰舊式安老院，並重新定下硬件標準，為新建高層住宅訂立防疫標準。

對於疫苗接種率低，團隊認為主要與疫苗猶豫有關。團隊指，第五波前，錯誤信息廣泛流傳，資訊混亂，以訛傳訛，使市民於接種疫苗一事上普遍不信任政府。當時疫苗剛推出市場，科學數據有限，而解說往往追不上謠言，長者、長期病患者及其家人因而卻步，未能及時接種，使大量老弱染疫逝世。團隊認為必須加強本港市民認知水平，提高健康衛生意識，達至心態上抗疫韌性，讓市民自願合作，於非疫症期間仍能配合防疫措施，抗疫工作才能事半功倍。

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記者：吳穎嵛

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