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日劇女王丨41歲深田恭子婚前偷食導演斷正　身家5億富商男友親證「分」訊：祝她幸福

娛樂 11:44 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

深田恭子偷食導演斷正，嫁入豪門夢碎。

有「日劇女王」之稱的41歲女星深田恭子，與身家逾5億港元的46歲地產大亨杉本宏之拍拖5年，有傳深田恭子沈迷酗酒，令男方一度有意分手。

於2021年，深田恭子在男友悉心照料及陪伴下克服適應障礙症，二人共度患難，不時傳出婚訊。

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上月初深田恭子慶生時被拍到左手無名指戴鑽戒，有指男友上月已到深田恭子家拜訪提親，兩人已定婚期。

可是，昨日（12月6日）有日媒拍到深田恭子早前趁男友到紐約工作期間，與一名導演密會，並帶對方回家度春宵，男方因遺下一件男裝衣物，令偷食斷正！

據日媒報道，富商正印杉本宏之本打算「隻眼開，隻眼閉」，可是深田恭子仍與對方過從甚密，讓他忍痛提出分手，狠斬5年情，並向傳媒承認：「我們確實分手了，我對其他事情感到抱歉，我祝她幸福。」

而深田恭子經理人公司則表示：「私事交由本人處理。」

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有指，第三者疑為深田恭子4年前主演劇集《在初戀那一天所讀的故事》的導演福田亮介。今年她主演的《18/40~兩人的夢想與愛情~》，由福田亮介所屬的製作公司主理，二人曾被拍到在東京六本木的酒吧聚會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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