癌症殺手｜29歲女生活規律愛運動　乾咳一周揭患肺癌　拆解4大成因＋6大症狀

▲ 29歲女生活規律愛運動，乾咳一周揭患肺癌，拆解4大成因+6大症狀。

沒有吸煙的習慣也有可能罹患肺癌。内地一名29歲女子平時生活規律、愛運動，但半個月前開始咳嗽，前往醫院檢查後竟發現肺部有5cm的結節，確診肺癌。

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據《網易新聞》報道，浙江杭州29歲女子小陳（化名）平時工作朝九晚五，閒時喜歡與朋友做戶外運動。惟半個月前，小陳突然連續乾咳1個星期，於是前往醫院就診。透過照胸部CT（電腦斷層掃描）發現，她的右肺上葉竟有一個約5厘米的肺結節。

結合檢查結果，應診醫生吳一鐳認為，該肺結節大機率是肺部惡性腫瘤。由於結節較大，且無任何症狀，考慮到病情兇險，醫生決定為其進行胸腔鏡下右肺上葉切除手術。

術後的病理證實，小陳所患的就是肺部惡性腫瘤。所幸手術及時進行，沒有其他器官轉移，術後亦無需進行放化療。目前，她的身體狀況恢復良好，已回歸正常的生活。

2種肺結節要警惕

吳醫生表示，不少人會在體檢時發現肺結節，一般在初次CT檢查發現的肺結節，8、9成都是良性病變。但如果身上出現2種肺結節就要重視，並定期隨診，必要時需要進行手術切除。

1. 結節大於8毫米以上

若結節大於8毫米以上，結節邊界不清、分葉狀、邊緣毛刺，結節內有空泡及血管穿行等特點，就需要定期複查。複查中結節如有增大或實質成分增多，最好透過相關診治手段協助明確或手術切除，因為這類結節隨著時間的推移，有可能變成肺癌。

2.結節很小

若檢查發現結節很小，但隨著時間成長有不斷增加的趨勢，就要警覺腫瘤風險，必要時需進行手術切除。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

肺癌常見6大症狀：

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第一期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第二期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第三期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因：

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