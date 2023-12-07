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社內相親劇透丨第10集劇情預告　Hollie活動中得悉Timo再去相睇

娛樂 13:01 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第9集劇情講到Timo再次向Hollie表白，Hollie剎那被打動，主動吻了Timo…

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

《社內相親》

社內相親丨第10集（8/12

映書與Alfred成為情侶，不但為Alfred下廚做飯，平日不願動的她更勉為其難跟Alfred去進行戶外活動。Alfred卻因職業病，以及爭論Timo、Hollie的事惹映書生氣。

Hollie主動親吻Timo後不認帳，被Timo逮到機會要她作出賠償，過程無非是想令Hollie認清感情，不再逃避。

Hollie回家的途中看見Manson激動地與Timo對質，幾乎大打出手，Hollie不想張揚便拖著Manson離開，令Timo誤會Hollie著緊Manson比自己多。

原來Manson發現了Hollie當日簽訂的戀愛合約，Hollie跟Manson解釋與Timo的關係。 

隔日，Hollie參加公司Team Building活動，活動勝出者可跟CEO Timo單獨吃飯。

Hollie活動中又得悉Timo當晚會再去相睇，此時她終於認清感覺，飛奔去向Timo表白… 

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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